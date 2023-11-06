FETÖ ve İran eliyle Türk dünyasına tezgah

Türk dünyası, onlarca yıl sonra bölgesel ve küresel tehditlere karşı ilk defa tek yumruk olmayı başardı. Geçen hafta Astana'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinden savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda iş birliği kararı çıktı. Kazakistan'dan dünyaya verilen bu birlik tablosu İsrail, Fransa ve bazı Batı ülkelerini rahatsız etti. Özellikle Gazze'de tarihin en büyük katliamlarından birine imza atan İsrail, Türk devletlerinin arasını açmak için harekete geçti. Soykırımcı Netanyahu yönetimi, kirli planının ilk ayağını 'gardaş Azerbaycan' üzerinden uygulamaya koydu.

NİHAİ HEDEF ANADOLU

"Türk milleti asla İsrail'in yanında duramaz" diyen Azerbaycanlı araştırmacı Nigar Ögeday "7 Ekim sonrası, FETÖ bağlantılı şahıslar ile Rusya destekçisi gruplar, İsrail lehine propagandaya başladı. Eski askerler, medya yüzleri ve fonlanan STK'lar eliyle İsrail'in katliamı meşru gösterilmek isteniyor. En önde FETÖ iltisaklılar var. Türkiye ve Azerbaycan'ın arası açılsın diye İran yanlıları da sürece katkı sunuyor" ifadesini kullandı. Netanyahu'nun, Tevrat ve İncil'den alıntılarla vahşete kılıf uydurduğunu belirten Ögeday "Gazze'yi aşan işgal ordusu vadelmiş topraklar inancı gereği Anadolu'muza yönelecek. Halkımız Karabağ katliamında parmağı olan Netanyahu, Biden ve Macron'un kara propagandasına değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediğine kıymet verir" dedi.

İsrail güdümlü kadronun "İkinci Karabağ zaferini İsrail sayesinde kazandık" propagandası yapmaya başladığını vurgulayan Nigar Ögeday "Hatta, Türkiye'den gelip Azerbaycan'da görev yapan asker ve sivillerle ilgili yalanlar pompalanıyor. Amaç Türkiye'nin nüfuzunu zayıflatmak ve yerine İsrail etkisini hakim kılmak. Bu ekip, Ankara'nın Azerbaycan'a verdiği bütün desteği silmek istiyor. İsrail, Azerbaycan'da savunma, enerji, madenler ve inşaat alanında tek güç olma peşinde" mesajını verdi.

Gazze ile ilgili üretilen yüzlerce yalanın Azerbaycan'da yayınlandığını dile getiren Ögeday'a göre, Ankarasız Bakü ideali için İran ile İsrail arasında hiçbir fark yok. Ögeday, İran ile İsrail'i dolaylı müttefik olarak nitelendiriyor. Geçmişte İran'ın Azerbaycan'da Türkiye aleyhine yıllar boyu yalan haber üreterek toplumu manipüle ettiğini kaydeden Azerbaycanlı araştırmacı, "O gün Şii yayılmacılığının hedefindeydik; şimdi de karşımızda Siyonist yayılmacılık var. İran, üretilecek gerilimi fırsata çevirme derdinde. Özellikle sosyal medyada Türkiye'deki Azerbaycanlılar siyonizm destekçisi ilan edildi ve defolun kampanyası başlatıldı. Türk devletlerinin tekrar birleşme umudunun doğduğu ortamda kardeşliğimize yönelen fitneleri yok etmeliyiz" dedi.

Siyonistlerin fonladığı kişi ve kurumların, Türkiye'nin Karabağ'daki rolünü çalmaya ve İsrail'e mal etmeye çalıştığını ısrarla vurgulayan Nigar Ögeday "PKK'nın en büyük hamisinin de İsrail olduğunu unutmadık" diye konuştu. Azerbaycan milletvekili Vugar Beyturan da "Siyonist katliamları aklama yönündeki faaliyetlerin en büyük destekçisi FETÖ" dedi. Bir diğer milletvekili Melike İbrahimkızı ise Bakü ile Ankara'nın paralel düşündüğünü hatırlatarak "Başkenti Kudüs olan Filistin ve iki devletli çözümde ısrarcıyız" şeklinde konuştu.

YILMAZ BİLGEN