FETÖ ve İran eliyle Türk dünyasına tezgah

Cizre Devlet Hastanesi'ndeki şiddet olayında üç kişi tutuklandı
Cizre Devlet Hastanesi'ndeki şiddet olayında üç kişi tutuklandı
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Vali kararlı konuştu: Sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşın görevine son vereceğim
Vali kararlı konuştu: Sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşın görevine son vereceğim
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
TİM Başkanı Gültepe: Fiyat tutturamamak hızımızı kesti
TİM Başkanı Gültepe: Fiyat tutturamamak hızımızı kesti
Google doları yine 24 TL'ye düşürdü
Google doları yine 24 TL'ye düşürdü
MSB: Silah kazası sonucunda Er Onur Özbek şehit olmuştur
MSB: Silah kazası sonucunda Er Onur Özbek şehit olmuştur
Cevdet Yılmaz:2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız
Cevdet Yılmaz:2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız
Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var
Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu
Turistler artık Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Turistler artık Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Bakan Bolat: Otomotivde normalleşme artarak devam edecek
Bakan Bolat: Otomotivde normalleşme artarak devam edecek
Terastan atlayarak çocuğun ölümüne neden olan keçinin sahibine ceza
Terastan atlayarak çocuğun ölümüne neden olan keçinin sahibine ceza
Nişandan dönerken sele kapıldılar: 2 ölü, 2 kayıp
Nişandan dönerken sele kapıldılar: 2 ölü, 2 kayıp
AA kameramanı, Gazze'deki saldırılarda 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti
AA kameramanı, Gazze'deki saldırılarda 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti
Diyanet: Belli şartlar sağlandığında organ bağışı sadaka yerine geçer
Diyanet: Belli şartlar sağlandığında organ bağışı sadaka yerine geçer
Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor
Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor
CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu
CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu
Blinken Türkiye'ye geliyor
Blinken Türkiye'ye geliyor
Çinli otomotiv devi fabrika için o ilden yer bakıyor
Çinli otomotiv devi fabrika için o ilden yer bakıyor
Sanayici ve üretici çalıştıracak eleman bulamıyor
Sanayici ve üretici çalıştıracak eleman bulamıyor
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi tutuklandı
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi tutuklandı
CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu
CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı
İstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
İstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
Ana sayfaHaberler Dünya

FETÖ ve İran eliyle Türk dünyasına tezgah

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre Gazze'de katliama devam eden İsrail, Azerbaycan üzerinden Türk dünyasını bölmek ve Bakü-Ankara ilişkilerini bozmak için düğmeye bastı. Sinsi plan FETÖ ve İran eliyle sahneye konuldu

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 08:28, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 08:30
Yazdır
FETÖ ve İran eliyle Türk dünyasına tezgah

Türk dünyası, onlarca yıl sonra bölgesel ve küresel tehditlere karşı ilk defa tek yumruk olmayı başardı. Geçen hafta Astana'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinden savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda iş birliği kararı çıktı. Kazakistan'dan dünyaya verilen bu birlik tablosu İsrail, Fransa ve bazı Batı ülkelerini rahatsız etti. Özellikle Gazze'de tarihin en büyük katliamlarından birine imza atan İsrail, Türk devletlerinin arasını açmak için harekete geçti. Soykırımcı Netanyahu yönetimi, kirli planının ilk ayağını 'gardaş Azerbaycan' üzerinden uygulamaya koydu.

NİHAİ HEDEF ANADOLU

"Türk milleti asla İsrail'in yanında duramaz" diyen Azerbaycanlı araştırmacı Nigar Ögeday "7 Ekim sonrası, FETÖ bağlantılı şahıslar ile Rusya destekçisi gruplar, İsrail lehine propagandaya başladı. Eski askerler, medya yüzleri ve fonlanan STK'lar eliyle İsrail'in katliamı meşru gösterilmek isteniyor. En önde FETÖ iltisaklılar var. Türkiye ve Azerbaycan'ın arası açılsın diye İran yanlıları da sürece katkı sunuyor" ifadesini kullandı. Netanyahu'nun, Tevrat ve İncil'den alıntılarla vahşete kılıf uydurduğunu belirten Ögeday "Gazze'yi aşan işgal ordusu vadelmiş topraklar inancı gereği Anadolu'muza yönelecek. Halkımız Karabağ katliamında parmağı olan Netanyahu, Biden ve Macron'un kara propagandasına değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediğine kıymet verir" dedi.

İsrail güdümlü kadronun "İkinci Karabağ zaferini İsrail sayesinde kazandık" propagandası yapmaya başladığını vurgulayan Nigar Ögeday "Hatta, Türkiye'den gelip Azerbaycan'da görev yapan asker ve sivillerle ilgili yalanlar pompalanıyor. Amaç Türkiye'nin nüfuzunu zayıflatmak ve yerine İsrail etkisini hakim kılmak. Bu ekip, Ankara'nın Azerbaycan'a verdiği bütün desteği silmek istiyor. İsrail, Azerbaycan'da savunma, enerji, madenler ve inşaat alanında tek güç olma peşinde" mesajını verdi.

Gazze ile ilgili üretilen yüzlerce yalanın Azerbaycan'da yayınlandığını dile getiren Ögeday'a göre, Ankarasız Bakü ideali için İran ile İsrail arasında hiçbir fark yok. Ögeday, İran ile İsrail'i dolaylı müttefik olarak nitelendiriyor. Geçmişte İran'ın Azerbaycan'da Türkiye aleyhine yıllar boyu yalan haber üreterek toplumu manipüle ettiğini kaydeden Azerbaycanlı araştırmacı, "O gün Şii yayılmacılığının hedefindeydik; şimdi de karşımızda Siyonist yayılmacılık var. İran, üretilecek gerilimi fırsata çevirme derdinde. Özellikle sosyal medyada Türkiye'deki Azerbaycanlılar siyonizm destekçisi ilan edildi ve defolun kampanyası başlatıldı. Türk devletlerinin tekrar birleşme umudunun doğduğu ortamda kardeşliğimize yönelen fitneleri yok etmeliyiz" dedi.

Siyonistlerin fonladığı kişi ve kurumların, Türkiye'nin Karabağ'daki rolünü çalmaya ve İsrail'e mal etmeye çalıştığını ısrarla vurgulayan Nigar Ögeday "PKK'nın en büyük hamisinin de İsrail olduğunu unutmadık" diye konuştu. Azerbaycan milletvekili Vugar Beyturan da "Siyonist katliamları aklama yönündeki faaliyetlerin en büyük destekçisi FETÖ" dedi. Bir diğer milletvekili Melike İbrahimkızı ise Bakü ile Ankara'nın paralel düşündüğünü hatırlatarak "Başkenti Kudüs olan Filistin ve iki devletli çözümde ısrarcıyız" şeklinde konuştu.

YILMAZ BİLGEN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber