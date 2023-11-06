Özel ve İmamoğlu arasında anlaşmazlık

- Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ve 15 kişinin yer aldığı Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliği için seçim yapıldı. PM üyeliği için 380 kişi YDK üyeliği için ise 98 kişi adaylık başvurusu yaptı. Dün sabah 81 il başkanı ile toplantı yaparak önerilerini alan Özgür Özel, daha sonra anahtar listesini hazırladı. 60 üyeli PM'nin 52 üyesi çarşaf liste ile 8 üyesi ise Bilim Yönetim Kurul Platformu kontenjanından seçiliyor.

ÖRGÜT AĞIRLIKLI LİSTE

Özel'in listesinin CHP örgütü ağırlıklı olduğu ancak içerisinde akademisyenden sanatçıya geniş yelpazede isimlerin de yer aldığı görüldü. O isimlerden bazıları şunlar: Selin Sayek Böke, Burhanettin Bulut, Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu, Ulaş Karasu, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Gökan Zeybek, Deniz Yücel, Özgür Karabat, Ali Haydar Fırat, Erdal Aksünger, Tahsin Tarhan, Tahsin Ocaklı, Hikmet Erbilgin, Ahmet Kaya, Cem Aydın, Suat Özçağdaş, eski Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, avukat Gül Çiftçi, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun Okakın, Erbil Aydınlık, akademisyenler Mustafa Murat Kubilay ve Mehmet Burak Cop.

Kurultayda, Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da "Denge ve Denetleme Listesi" adıyla kendi anahtar listesini hazırladı. Salıcı listesinde Mahmut Tanal, Gaye Usluer, Aykut Erdoğdu, Ali Haydar Hakverdi, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Çetin Soysal ve Berhan Şimşek'in de aralarında bulunduğu isimlere yer verdi.

BAŞVURU SÜRESİ 3 KEZ ERTELENDİ

Öte yandan, PM ve YDK üyeliği adaylık başvuruları 3 kez ertelendi. Başvuru için tanınan süre ilk olarak saat 12.00'den 13.00'e, ardından 16.00'ya daha sonra da 19.00'a ertelendi. Oylamaya dün akşam geç saatlerde geçilebildi. Erteleme sebebinin, Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anahtar listede yer alacak isimler üzerinde anlaşamaması olduğu iddia edildi.

Oylama sonuçlarının bugün öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor. Özel için mazbata töreninin de çarşamba günü yapılacağı öğrenildi.

FERHAT EKİNCİ