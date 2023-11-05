Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu

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Kent&Başkan Dergisi; tüm Türkiye'yi kapsayan online anket kapsamında ödül almaya hak kazanan belediye başkanları ile Türk Belediyeciliğinin ve yerel yönetimlerin gelişimi, güçlendirilmesi için çalışan birbirinden önemli ve seçkin ismini Kayseri'de buluşturdu. Radisson Blu Otel'de gerçekleştirilen Kent&Başkan Ödülleri-2023'ün açış konuşmasını yapan Kent&Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel, sözlerine bir yandan cumhuriyetimizin 100. yılına kavuştuğumuz için büyük bir sevinç ve heyecan içerisinde olduğunu bir yandan da asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ve İsrail terörünün Filistin'e yaşattığı zulmün hüznünü ve üzüntüsünü yaşadığını belirterek başladı.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri Kent&Başkan Ödülleri ödül törenlerine bir yenisine daha eklemenin heyecanını ve coşkusunu yaşadığını ifade eden GEÇGEL, "Şehirleri için ve şehirde yaşayan insanları için her gün ter döken ve gece gündüz demeden mücadele eden yerel yöneticilerimizin değerini de çok iyi bilmemiz gerektiği düşüncemi de özellikle vurgulamak istiyorum. İşte bugün bir yenisini daha düzenlemekte olduğumuz Kent&Başkan ödül törenini, bu bilinçle gerçekleştirmekteyiz ve bir nebze de olsa, gecesini gündüzüne katan ve şehrinin insanları için mücadele eden ve hiçbir zaman emeklerini esirgemeyen belediye başkanlarımıza bir teşekkür anlamı taşımaktadır. 5 yıllık görev sürelerinin sonuna yaklaşan belediye başkanlarımızın bu süre zarfında yaptıkları çalışmaların halkımız nezdinde ne kadar kabul gördüğünün de bir göstergesi olan bu yılki ödül törenimiz bu yönüyle de ayrı bir öneme sahip olmuştur. Halkın takdirinin en önemli ve değerli ödül olduğunun altını çizerek ödül almaya hak kazanan tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, daha başarılı ve daha güzel hizmetler gerçekleştirmeleri konusunda kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

"Asrın Felaketi Unutulmadı"

Ödül Töreni Programında deprem bölgesinde hayatın yeniden normale döndürülmesi için verilen mücadeleye ve ortaya konan birlik ve beraberliğe de vurgu yapıldı. Deprem bölgesinde Koordinatör Vali olarak görev yapan ve yaraların sarılması için insan üstü bir çaba gösteren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12 yakınını kaybetmesine rağmen büyük bir özveri ile mücadele eden TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başta olmak üzere deprem bölgesindeki yaraların sarılması için seferber olan belediye başkanlarını, kaymakamları ve bu süreçte deprem bölgesindeki insanımızın sesinin daha çok duyulmasını sağlayan basın mensuplarını temsilen teşekkür plaketleri takdim edildi.

"Ödüller Sahiplerini Buldu"

Yapılan konuşmaların ardından Ulusal Kanal Haber Sunucusu Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu ve gerek TV ekranlarında ve gerekse sosyal medyada canlı yayınlanan Kent&Başkan 2023 Ödül Töreni'nde, ödül almaya hak kazanan belediye başkanlarına ödülleri takdim edildi. Kent & Başkan Ödülleri - 2023'e, Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları, protokol, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.