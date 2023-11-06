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Brent petrolün varil fiyatı 85,29 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,29 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 09:39, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 10:38
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Cuma günü 87,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 85,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,98 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol ihracatçıları Suudi Arabistan ve Rusya'nın gönüllü olarak uyguladıkları ek üretim kesintilerine yıl sonuna kadar devam etme kararları etkili oldu.

Dün Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan resmi bir kaynağa dayandırılan haberde, ülkenin temmuzda uygulamaya koyduğu ve daha sonra yıl sonuna kadar uzattığı günlük 1 milyon varillik gönüllü ek üretim kesintisine devam edeceği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Aralık 2024'e kadar günlük 500 bin varil azaltma kararına ek olarak aldığı 1 milyon varillik kesintiyle Aralık 2023'te günlük petrol üretiminin 9 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Cuma günü Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkenin petrol ve petrol ürünleri ihracatının kasımda, mayıs-haziran dönemi ortalamasına kıyasla günlük 300 bin varilden fazla azalacağı belirtilmişti.

Rusya, nisanda petrol üretimini günlük 500 bin varil, ağustosta da petrol ihracatını günlük 300 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisi fiyatlardaki yükselişi destekledi.

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam artışı, ülkede sıkı iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret ederek, yatırımcıların Fed'in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerini arttırdı.

Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının artışına destek verdi. Zayıf ABD doları, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,31 ile 85,46 dolar aralığının direnç, 85,16 ile 85,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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