403 kilogram esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Karahasan Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda 403 kilogram kubar esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri, 151 bin kök skunk ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı. Skunk ve kenevir, numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.