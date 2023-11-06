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Dolar/TL, 28,43 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 28,4310 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 10:57, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 10:57
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Dolar/TL, 28,43 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 28,3891'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,2 primle 28,4310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 30,5640'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 35,2280'den satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 105 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü konuşmasının yanı sıra Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini kaydeden analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, hizmet sektörü ve bileşik Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 puan seviyesinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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