Bakan Yumaklı: Ekimde 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emeğin ve alın terinin yanında olduklarını belirtti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile üreticilerin emeğini sigorta altına aldıklarına işaret eden Bakan Yumaklı, "Bu kapsamda 19 bin üreticimize ekim ayı içerisinde toplam 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.