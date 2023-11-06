Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Bankası'ndan ilk deprem bölgesi faydalanacak

Bakan Tunç: Çağın en yeni kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz
Bakan Tunç: Çağın en yeni kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz
Bankadan Müjde! %0.99 Faizli Kredi!
Bankadan Müjde! %0.99 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor
Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yüzünü güldüreceğiz
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yüzünü güldüreceğiz
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
İŞKUR Antalya İl Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
İŞKUR Antalya İl Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
'İhracat tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık'
'İhracat tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık'
Dilan Polat ve Engin Polat'ın neden tutuklandığı ortaya çıktı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın neden tutuklandığı ortaya çıktı
Ziynetlerinin bir kısmını borç olarak abisine veren kadına kusur yüklenemez
Ziynetlerinin bir kısmını borç olarak abisine veren kadına kusur yüklenemez
Dilan ve Engin Polat'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Dilan ve Engin Polat'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı
'Mengene Operasyonu kapsamında 33 şüpheliye gözaltı'
'Mengene Operasyonu kapsamında 33 şüpheliye gözaltı'
Meclis'te yoğun gündem: 4 bakanlığın bütçesi ele alınacak
Meclis'te yoğun gündem: 4 bakanlığın bütçesi ele alınacak
Hastanesi'ndeki şiddet olayında üç kişi tutuklandı
Hastanesi'ndeki şiddet olayında üç kişi tutuklandı
Vali kararlı konuştu: Sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşın görevine son vereceğim
Vali kararlı konuştu: Sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşın görevine son vereceğim
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
TİM Başkanı Gültepe: Fiyat tutturamamak hızımızı kesti
TİM Başkanı Gültepe: Fiyat tutturamamak hızımızı kesti
Google doları yine 24 TL'ye düşürdü
Google doları yine 24 TL'ye düşürdü
MSB: Silah kazası sonucunda Er Onur Özbek şehit olmuştur
MSB: Silah kazası sonucunda Er Onur Özbek şehit olmuştur
Cevdet Yılmaz:2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız
Cevdet Yılmaz:2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız
Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var
Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu
Turistler artık Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Turistler artık Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Bakan Bolat: Otomotivde normalleşme artarak devam edecek
Bakan Bolat: Otomotivde normalleşme artarak devam edecek
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Bankası'ndan ilk deprem bölgesi faydalanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nurdağlı kardeşlerimizle gençlerimiz inşallah Aile ve Gençlik Bankası'ndan ilk faydalanan gençlerden olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 13:04, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 13:32
Yazdır
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Bankası'ndan ilk deprem bölgesi faydalanacak

Bakan Göktaş, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Türkiye Vodafon Vakfı desteğiyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan Çocuk ve Aile Merkezi'nin açılışında, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 9 ay geçtiğini, devletin var gücüyle bölge için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanların ve başkanların deprem bölgesini boş bırakmadığını anlatan Göktaş, sosyal yardımlar ve psiko-sosyal desteklerle her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Gaziantep'te 364 çalışma arkadaşının her zaman görevde olduğunu aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"TOKİ, yıkılan ve zarar gören binaların yerine 30 binden fazla konut ve 8 bini aşkın köy evinin yapımını üstlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler depremden etkilenen vatandaşlarımıza 106 milyon liraya yakın bir ödenek sunduk, bu bölge itibarıyla. Nurdağı depremden en çok etkilenen bölgelerimizin başında geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu felaketin yüreklerde açtığı yaraları kapatmak için tüm uzman ekiplerimizle her an, her zaman sahadayız, her zaman sizlerleyiz. Başta çocuklarımız olmak üzere burada yaşayan her vatandaşımızın huzurunu sağlamayı kendimize görev bildik."

Bakan Göktaş, daha nitelikli hizmet sunmak için sivil toplum kuruluşlarının desteğini önemsediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte bakanlığımız personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızın yaklaşık 2 bin personeli ile de omuz omuza çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de Anne Çocuk Eğitim Vakfımız AÇEV'in deprem bölgesinde gerçekleştirdiği sayısız aslında çalışmalardan birini daha hizmete açma sevincini hep birlikte yaşıyoruz. AÇEV, 6 Şubat'tan bu yana bölgeye acil insani yardım ve psiko-sosyal destek başta olmak üzere birçok hizmet sundu. Asrın felaketinin ardından annelerimiz ve çocuklarımız için yaptığımız her hizmette AÇEV başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızı da yanımızda görmek hepimize güç kattı. Devlet ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışınca çok daha güzel şeyler ortaya çıktığını ve el ele, gönül gönüle işler yaptıkça da gerçekten vatandaşlarımızın gerçek ihtiyacına da ulaştığına ve gerçek ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi de görüyoruz. Nitekim de bu örnek de bunun bir tanesi."

"Gazzeli çocukları da unutmuyoruz"

"Sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinden çocuklar bizim için hassas bir nokta." diyen Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak çocuklarımızı, gençlerimizi ve onların annelerini fiziksel ve psiko-sosyal destek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Anne ve çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve özgüveni yüksek bireyler olarak toplumumuzda yer almaları için her geçen gün hizmetlerimizi yeniliyor, faaliyetlerimizi arttırıyoruz. Sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinden çocuklar bizim için hassas bir nokta. Bu vesileyle yüzyılın en acı, en kanlı soykırımına maruz kalan Gazzeli çocukları da unutmuyoruz. Her zaman onların da yanında yer almaya hazır olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi, Saygıdeğer Hanımefendi'nin öncülüğünde ve himayelerinde Gazze'de yaralanan ebeveyn, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ulaşım ve onlara geçici barınma imkanı olarak himaye etme yönünde bir talebimiz oldu. Bu konuda da teknik ekibimiz oluştu. Filistinli mevkidaşımla inşallah bu konuda da yapacağımız çalışmaları da çok yakından takip ediyoruz. O çocuklarda bizler için kıymetli."

"Gençlerimize, ailelerimize bir nevi can suyu da olacak"

İnsanlığı ve geleceği ilgilendiren konularda da politikalar geliştirip ve bunları hayata geçirecek adımlar attıklarına dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Gençlik Bankasına yönelik biliyorsunuz bir projemiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seçim dönemindeki vaadiydi. O projeyi hayata geçiriyoruz inşallah ve pilot proje olarak da deprem bölgesi illerimizden başlayacağız. Nurdağlı kardeşlerimiz de gençlerimiz de inşallah Aile ve Gençlik Bankası'ndan ilk faydalanan gençlerden olacak. Aile kurma yolunda ilk adımı atılacak gençlerimize faizsiz kredi imkanını sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da işte büyük önem verdiği Aile ve Gençlik Bankamız şu anda Meclis'e de gönderildi, imzaya açıldı. Yakın zamanda hayata geçirip buradaki gençlerimizin de faydalanmasını sağlayacağız. Böylelikle de aile kurumunu tamamen yerli imkanlarla da güçlendirmiş olacağız. Gençlerimize, ailelerimize bir nevi can suyu da olacak."

Açılışın ardından Bakan Göktaş ve protokoldekiler merkezi gezdi. Göktaş, burada çocuklarla yakından ilgilendi.

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Vodafon Vakfı Başkanı Hasan Süel, AÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay ve AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber