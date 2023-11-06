Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın öğle namazında defnedilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 13:13, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 13:46
Babacan'ın 85 yaşındaki babası Hilmi Babacan, yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle bugün vefat etti.
"Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz..."
Acı haber, partinin resmi sayfasından paylaşıldı.
Yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz."
Cenazesi yarın defnedilecek
Hilmi Babacan'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Hacı Bayram Camii'nden kalkacak.
Ardından aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.