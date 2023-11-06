İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

Bakan Tunç: Çağın en yeni kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz
Bakan Tunç: Çağın en yeni kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz
Bankadan Müjde! %0.99 Faizli Kredi!
Bankadan Müjde! %0.99 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor
Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yüzünü güldüreceğiz
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yüzünü güldüreceğiz
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
İŞKUR Antalya İl Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
İŞKUR Antalya İl Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
'İhracat tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık'
'İhracat tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık'
Dilan Polat ve Engin Polat'ın neden tutuklandığı ortaya çıktı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın neden tutuklandığı ortaya çıktı
Ziynetlerinin bir kısmını borç olarak abisine veren kadına kusur yüklenemez
Ziynetlerinin bir kısmını borç olarak abisine veren kadına kusur yüklenemez
Dilan ve Engin Polat'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Dilan ve Engin Polat'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı
'Mengene Operasyonu kapsamında 33 şüpheliye gözaltı'
'Mengene Operasyonu kapsamında 33 şüpheliye gözaltı'
Meclis'te yoğun gündem: 4 bakanlığın bütçesi ele alınacak
Meclis'te yoğun gündem: 4 bakanlığın bütçesi ele alınacak
Hastanesi'ndeki şiddet olayında üç kişi tutuklandı
Hastanesi'ndeki şiddet olayında üç kişi tutuklandı
Vali kararlı konuştu: Sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşın görevine son vereceğim
Vali kararlı konuştu: Sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşın görevine son vereceğim
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
TİM Başkanı Gültepe: Fiyat tutturamamak hızımızı kesti
TİM Başkanı Gültepe: Fiyat tutturamamak hızımızı kesti
Google doları yine 24 TL'ye düşürdü
Google doları yine 24 TL'ye düşürdü
MSB: Silah kazası sonucunda Er Onur Özbek şehit olmuştur
MSB: Silah kazası sonucunda Er Onur Özbek şehit olmuştur
Cevdet Yılmaz:2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız
Cevdet Yılmaz:2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız
Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var
Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu
Turistler artık Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Turistler artık Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Bakan Bolat: Otomotivde normalleşme artarak devam edecek
Bakan Bolat: Otomotivde normalleşme artarak devam edecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 13:44, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 13:46
Yazdır
İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i çalışma ofisinde ziyaret etti. Görüşme sonrası ikili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nezaket gösterdiklerini ifade etti. Kurultayı tamamladıktan sonra ve görevini bitirdikten sonra ayrılmadan beni ziyaret ettiğini belirten Özel, "Ekrem Başkan için şöyle söylemek lazım. Hangi işin ucundan tutsa dört dörtlük yapan ve başarıyla sonuçlandıran birisi. Geçirdiğimiz kurultay sürecinde elbette herkes bu göreve talip olmak ister ama teklif etseniz herkesin iki kere düşünüp vereceği bir karardı. Sonuçta da Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilk yaşandı. Kurultayın gergin olabileceği farklı zorlukların olabileceği biliniyordu. Ekrem Başkan bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı çok başarılı şekilde yönetti. Ben kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız kurultayda partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım demişti. Tam da öyle oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güvenli limanı, en yetkili olan kurultayıdır. Büyük bir nezaket içinde karşılıklı anlayış birliği için güzel başlayan kurultayımız güzel şekilde sonuçlandı. Ben şimdi buradan Ekrem Başkan'ımı yolcu edeceğim. Ama hep konuşulan bir şey vardı. Yıllardır aylardır bıktığımız bir şey. Ekrem Başkan'la aranızda nasıl bir ilişki var? Buradan şunu ifade edeyim. Biraz önce yukarıda kısa baş başa görüşmemizde de öyle bitirdik. Bizim aramızdaki ilişki, kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku ama bu kardeşlik hukuku Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok güzel yerlere taşıyacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak. Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız" ifadelerini kullandı.

Divan Başkanı olarak kendilerini ziyaret edip sürece dair hem teşekkür ettiğini hem de bilgi aktardığını vurgulayan İmamoğlu, "Dualarımız hep neydi? Bir olalım. Birlikte olalım ve kusursuz, sıkıntısız hiç kötü anılacak tarafı olmayan bir zaman dilimi geçsin. Çünkü yüzüncü yılındayız cumhuriyetimizin. Yüzüncü yılındayız partimizin. 38'inci kurultayı yeni yüzyılın ilk günleri. Böylesi bir ortamda bana kurultay başkanlığı nasip oldu. Kendi adıma çok gururluyum onurluyum. Aynı zamanda kurultay çok nezaketli, çok dengeli, seviyeli geçti. Ben buradan önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip kurultay sürecine dair hem düşüncelerimi hem de teşekkürlerimi kendisine sunacağım. Bu kapsamda bugün de sekizinci genel başkanımız Özgür Özel Genel Başkanımızı ziyaret ettim ve kurultayla ilgili kendilerine düşüncelerimi ve süreçlere dair bilgi görevimin bitirmiş oldum. Genel başkanımdan izin isteyerek İstanbul'a görevim, diğer görevin başına dönüyorum. Kendilerine teşekkür ederim, kabulleri için güzel bir buluşma oldu Kurultayımız hayırlı olsun. Genel başkanımızın bu da görev dönemi hem Cumhuriyet Halk Partimize hem Türkiye'nin siyaset yaşamına, demokrasisine ve milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber