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İsrail menşeli ürünlere boykot büyüyor

Kırşehir ve Nevşehir'deki üniversiteler ile Yozgat ve Sivas belediyeleri, İsrail menşeli ürünlerin kurumlarında satışı ve dağıtımını yasakladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 15:43, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 15:44
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İsrail menşeli ürünlere boykot büyüyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail menşeli ürünlerin boykot edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Üniversitemiz sosyal tesisleri, kafeterya ve kantinlerinde, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren bütün markalara ait ürünlerin satışının yapılmamasına karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

- Nevşehir

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesindeki sosyal tesislerde de İsrail menşeli ürünlerin satışının yapılmadığı bildirildi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından "NEVÜ'de boykot var" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesislerimizde satışı yapılmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

- Yozgat

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise AA muhabirine, belediye bünyesindeki tüm tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağını belirtti.

Köse, İsrail'in 7 Ekim'den beri, Filistin ve Gazze'ye bomba yağdırdığını, kadın, çocuk ve yaşlı demeden sivilleri katlederek soykırım yaptığını ifade etti.

İsrail'in yaptığı zulme, işlediği soykırıma sessiz kalmama adına, belediye tesislerinde İsrail ürünlerini satmama kararı aldıklarını bildiren Köse, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

- Sivas

Sivas Belediyesinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda ise "Filistin'in yanındayız. Saldırıların ilk gününden itibaren belediyemize ait sosyal tesislerde İsrail'e ait markaların ürünleri satılmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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