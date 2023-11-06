Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kastamonu'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 16:20, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 16:20
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.E. İnebolu ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan M.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezaevine gönderildi.