90 bin camide Filistinliler için dua edildi

Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler için yatsı namazı sonrası tüm camilerde "Gazze İçin Duaya Duruyoruz" programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii'nde gerçekleştirilen programa katıldı.

Burada yatsı namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Başkan Erbaş, ardından Filistinliler için dua etti.

Başkan Erbaş, duasında şu niyazda bulundu:

"İlahi Ya Rabbi! Yetimler yurduna dönen Filistinliler için dua ediyoruz. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de zalimlere karşı mücadele ediyorlar, Filistinli kardeşlerimizi muzaffer eyle. Ya Rabbi! Zalimleri zalimlere musallat eyle, Kahhar isminin tecellisiyle kahru perişan eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Gazze'de eşi benzeri görülmemiş katliamlar yapılıyor, tüyü bitmemiş bebekler, masum çocuklar, savunmasız kadınlar, yaşlılar hunharca katlediliyor, Filistin kan ağlıyor. Peygamberler mirası Kudüs'e, Gazze'nin masum ve savunmasız mazlumlarına imdat eyle Ya Rabbi!

Hz. İbrahim'den Hz. Süleyman'a kadar birçok Peygamberin tevhit, hukuk, adalet ve ahlak mücadelesini verdiği o kutlu şehirde yaşanan acıları bir an önce durdur Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de bizlere buyuruyorsun ki; 'Ey Rabbimiz! Günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım eyle!'

Ya Rab! Sen, mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza eyle Ya Rabbi! Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve yardımsız bırakma Allah'ım!

Ya Rab! Bugün Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle! Bizi de onlara yardımcı eyle Ya Rabbi!

Ya Rab! Ümmet-i Muhammed'e vahdet şuuru ver, Kudüs bilinci ihsan eyle! Evlerinden ve yurtlarından kovulan, öz vatanlarından uzak kalan bütün mazlum kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Bizleri Mescid-i Aksa'ya bizleri varis eyle, ona sahip çıkmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Bizleri hiçbir zaman haktan, hakikatten, adaletten, samimiyetten, sadakatten ve salih amel çizgisinden ayırma! Yüreklerimizi dağlayan bu acılardan güçlü bir vahdet şuuruna erişmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi! Bizlere zaferler nasip eyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Müslümanlara yardım eyle, Müslümanlara yardım edenlere de yardım eyle Ya Rabbi! Müslümanlara tuzak kuranların tuzaklarını kendi başlarına makus eyle Ya Rabbi!

Gazze'de masum insanları, bebekleri, çocukları katleden hainleri Sana havale ediyoruz, onları Kahhar isminin tecellisiyle kahru perişan eyle Ya Rabbi! Hastanelere ve camilere sığınmış kimsesizlerin üzerine bombalar yağdıran, kutsal nedir bilmeyen, merhametten ve insanlıktan nasibini almamış vicdansız hainlere, zalimlere fırsat verme Ya Rabbi! Onları Kahhar isminin tecellisiyle kahru perişan eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Milletimizin ve Müslümanların geleceğine kasteden her türlü dahili ve harici fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizleri uyanık eyle. Dünyayı yaşanmaz hale getiren zalimlere, ümmetin birliğini, dirliğini bozmak isteyen hainlere karşı koyabilmek için bizlere inayet eyle Ya Rabbi!

Asırlardır Din-i Mübin-i İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında mazlumun yanında durmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş milletimize, kahraman ordumuza ve tüm güvenlik güçlerimize şanlı zaferler nasip eyle Ya Rabbi.

İlahi Ya Rabbi! Sen nurunu mutlaka tamamlayacaksın, bizleri bu vaadine vesile eyle. Dünyamızı huzur ve selamet yurduna dönüştürebilmek için bize güç ver Ya Rabbi!

Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz! Geçmişten bugüne i'lay-ı kelimetullah için mücadele eden, başta miracın şehri Kudüs ve mazlumlar diyarı Gazze olmak üzere vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle Ya Rabbi! Onları Sevgili Peygamberimize (s.a.s.) ile, Bedir ve Uhud şehitleri ile birlikte haşreyle, Efendimize komşu eyle Ya Rabbi! Senin yolunda gaza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Din, iman, hak, hakikat, adalet ve mukaddesat uğruna mücadele etmeyi ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en büyük paye sayan inancı, kalbimizden, asil milletimizin ve nesillerimizin yüreğinden hiçbir zaman eksik eyleme Ya Rabbi!

Ya Rab! Sen bizim Mevla'mızsın, kafirlere, zalimlere ve azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle!

Ey Yüce Rabbimiz! Sana inandık, Sana güvendik, Sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma Ya Rabbi!

İslam'a, Müslümanlara, mazlumlara, garip kullarına yardım eyle Ya Rabbi! Hastalarına şifa, dertlilere deva ver Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Gerek Gazze'de, Filistin'de gerekse vatanımızın içinde ve sınır ötesinde i'lay-ı kelimetullah için çarpışarak şehit olan tüm şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimize acil şifalar ihsan eyle Ya Rabbi! Uzun ömürler nasip eyle Ya Rabbi!

Gençliğimizi Senin yolundan ayırma Ya Rabbi! Çocuklarımızı namaz kılanlardan, ibadetli olanlardan eyle Ya Rabbi! Her türlü kötülüklerden, şerlerden, muhafaza eyle Ya Rabbi! Gönüllerinden Kur'an ve ibadet sevgisini çıkarma Ya Rabbi! Gençlerimizi yoldan çıkarmak isteyen her türlü hainlere, kötülere fırsat verme Ya Rabbi!"