Hem eğitim görüyorlar hem de iş sahibi oluyorlar

Türkiye'de faaliyet gösteren ünlü araba markası, kurumsal kimliğiyle satış ve servis ağının olduğu şehirlerdeki liselerde laboratuvarlar kurdu. Türkiye genelinde 32 okulda kurulan ve adeta bir fabrika hissi uyandıran laboratuvarlarda, her yıl onlarca öğrenciye staj imkanı sunuluyor. Beceri ve uygulama sınavlarında başarılı olan, disiplin suçu işlememiş stajyerler, mezun olduklarında satış ve servis ağının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam ediliyor.



Bu çerçevede Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 2019 yılında oluşturulan laboratuvarın mezunlarından gerekli şartları sağlayanlar fabrikada iş imkanı bulabiliyor. Laboratuvarda eğitim gören öğrencilerin, boya işlerinden motor tamir işlerine kadar birçok alanda bilgi sahibi olduğunu ifade eden Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Fahrettin Baştürk, otomobil servisleri ve sanayi için orta kalifiyede eleman yetiştirdiklerini ifade etti. Okuldan mezun olan öğrencilerin otomobil servislerinde bakım teknikerleri olarak işe başlayabildiğini vurgulayan Baştürk, "Öğrencilerimiz daha sonra usta öğretici olarak işyerlerinde devam edebiliyorlar ve servis müdürlüğüne kadar yolları açık oluyor. Bu işin temeli burada öğreniliyor. Yani teorisi ve pratiği birlikte veriliyor" dedi.

"Stajları biten öğrencilerimizden başarılı performans gösterenler işe başlıyor"

Söz konusu araba markasının okullara laboratuvar kurarak hem kendine iş gücü sağladığını hem de kalifiyeli eleman ihtiyacını karşıladığını belirten Baştürk, "Bu anlamda bize gelen ekipmanları, motorları ve takımları kullanarak öğrencilerimize gelişen ve yenilenen teknolojileri aktarmaya çalışıyoruz. Burada temel programları aldıktan sonra öğrencilerimiz 12'nci sınıfta staja gidiyorlar. Tabi öncelikle başarılı öğrencilerimizi 9'dan 10'a geçerken süzerek alıyoruz. Öğrencilerimiz gerek akademik başarı gerekse burada yaptığımız mülakat sonucu seçiliyor. Bu öğrenciler, eğitimlerini aldıktan sonra 12'nci sınıfa orada da başarılı olanlar otomobil servislerine staja gidiyorlar. Stajları bittikten sonra orada da güzel bir performans gösteriyorlarsa işe başlayabiliyorlar. Hala hazırda geçen yıl mezun olan öğrencilerimizden 3 tanesi bu araba firmasında işe başladı. Tabi her yıl bu sayı artıyor. Şuanda Van'daki bütün otomobil servislerinde ve sanayinin birçok kısmında bizim kendi öğrencilerimiz hem servis personelleri olarak çalışmaktadırlar hem de kendi işyerlerini açmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

"Birinci olan öğretmen ve öğrenci Almanya'ya teknik geziye gidiyor"

Araba markasının Türkiye'de 32 atölye kurduğuna değinen Baştürk, "Bu atölyelerden bir tanesi de Van'da kuruldu. Atölyenin bütün fiziki ortamını ve bütün araç gereçleri onlar hazırladılar. Tabi burada 9'dan 10'a geçen 12 ila 14 arasında öğrenci seçiyoruz. Burada öğrencilerimiz 12'nci sınıfa geldiğinde, her yıl birinci olan bir öğrenciyi İstanbul'a geziye götürüyorlar. Orada diğer 32 okul arasında bir yarış yapılacak ve birinci olan öğrenci ve öğretmeni Almanya'ya teknik geziye gidecek" diye konuştu.

Oluşturulan laboratuvarda her yıl 12 öğrenci yetiştirildiğinin altını çizen Baştürk, "Biz burada her yıl 12 öğrenci yetiştiriyoruz. Burada mezun olan öğrenciler, herhangi bir serviste çalışabildikleri gibi kendi işyerlerini de kurabiliyorlar. Çünkü biz burada kendilerine iş açma belgesi veriyoruz. Geçen yıl 5 öğrencimizi Almanya'ya staja gönderdik. Onlardan iki tanesine iş teklifi geldi ve şuan bu öğrencilerimiz A-1 seviyesinde dil eğitimi alıyorlar. Yakın bir zamanda dil eğitimleri bittikten sonra Almanya'da işe başlamak üzere gidecekler. Bu da öğrencilerimize büyük bir imkan sunuyor" dedi.

Öğrenciler ise kurulan atölye sayesinde kendilerini geliştirebildiklerini ve meslek sahibi olabildiklerini belirterek böyle bir imkanı sunan herkese teşekkür ettiler.