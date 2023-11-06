Devrilen araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi öldü

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.

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