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BM, Gazze ve Batı Şeria için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarında "her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü" belirterek, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 21:57, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 22:05
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BM, Gazze ve Batı Şeria için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı

Genel Sekreter Guterres, ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Guterres, "Gazze'deki kabus insani bir krizden çok daha fazlasıdır." ifadesini kullanarak, Gazze'de yaşananların insanlık krizi olduğunu vurguladı.

Şiddetlenen çatışmanın pek çok masum hayatı yok ettiğini dile getiren Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kara operasyonları ve devam eden bombardımanı, sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve sığınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor." dedi.

Guterres, hiç kimsenin güvende olmadığının altını çizerek, uluslararası insancıl hukukun açık ihlallerinden derin endişe duyduğunu dile getirdi.

- "Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü"

BM Genel Sekreteri, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." diye konuştu.

Guterres, dört haftalık bir sürede en az otuz yıldır herhangi bir çatışmada öldürülenden daha fazla gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.

Ortaya çıkan felaketin, insani ateşkes ihtiyacını her geçen saat daha da acil hale getirdiğini vurgulayan Guterres, uluslararası toplumun, insanlık dışı kolektif acıyı durdurmak ve Gazze'ye insani yardımı önemli ölçüde artırmak gibi acil ve temel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılan "yardım damlasının ihtiyaç okyanusunu" karşılamadığını dile getiren Guterres, geçtiğimiz iki hafta içinde Gazze'ye insani yardım taşıyan sadece 400'den biraz fazla kamyonun giriş yaptığını, 7 Ekim'den önce ise bu sayının günde 500 olduğunu kaydetti.

Guterres, Gazze'ye ulaştırılan yardımlara yakıtın dahil olmadığını hatırlatarak, yakıt olmadan yeni doğmuş bebekler ile yaşam destek ünitesindeki hastaların ölümle baş başa bırakıldığını söyledi.

Gazze'de su krizinin de yaşandığını ifade eden Guterres, kanalizasyonların patlayıp hastalık yayabileceğini vurguladı.

- "İnsani ateşkes. Hemen şimdi"

Guterres, "Önümüzdeki yol açık. İnsani ateşkes. Hemen şimdi." diye konuştu.

Şiddetin artması ve çatışmanın genişlemesinden ciddi endişe duyduğunu kaydeden Guterres, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'nın "kaynama noktasında" olduğunu ifade etti.

Guterres, Gazze'de çoğu aile fertleriyle birlikte öldürülen 89 BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanının yasını tuttuğunu dile getirdi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 159 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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