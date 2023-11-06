Motosikletiyle kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli polis memuru, motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 23:07, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 23:09
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, müdürlüğün bünyesinde görevli Yavuz Akyüzlü'nün bugün trafik kazası geçirdiği bildirildi.
Akyüzlü'nün kazada hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.