7 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Buluşması'na katılacak, Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edecek, Ordu Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, toplu açılış töreninde yer alacak.(Ordu/10.30/12.30/13.00/13.45/15.30/16.00)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Dünya Kayısı Ticaret Merkezini, AK Parti İl Başkanlığını ve TOKİ kalıcı konut inşaat alanını ziyaret edecek, İkizce'de Beton Santralleri ve Asfalt Plantleri Açılış Töreni'ne katılacak, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda iş dünyası ile bir araya gelecek.(Malatya/09.15-16.00)3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.(Manisa/12.30)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilkent Otel'de "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İşlemleri Değerlendirme Çalıştayı"na katılacak.(Ankara/10.00)2- TBMM'den- MHP ve HEDEP'in Meclis grup toplantıları düzenlenecek.- Genel Kurulda, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri ele alınacak.(TBMM/10.45/12.45/15.00/11.00)EKONOMİ FİNANS1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne iştirak edecek.(İstanbul/10.45)2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveyt'te resmi temaslarda bulunacak.(Kuveyt)3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, onarım çalışmaları tamamlanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.(Bolu/10.00)4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.(Ankara)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/11.45)2- İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Kudüs/Gazze/Kahire)GÜNCEL1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki "100 Yıllık Emanet Kızılay Esir Mektupları Sergisi" ile Ankara Sanat Galerisi Müzayedecilik Evi'ndeki "Kıbrıs Gerçekleri Sergisi"ne katılacak.(Ankara/11.00/19.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel'i ziyaret edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Şurası açılışına katılacak, Şampiyon Melekler mezarını ziyaret edecek, Çetinkaya Taksim Sahası'nda inceleme yapacak, bilim merkezi açılışına katılacak, Gelişim Merkezi'nde milli sporcularla bir araya gelecek.(KKTC/09.00-16.30)2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/12.30)3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi, TFF'nin Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.(İstanbul/14.00)4- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlayacak. C Grubu ilk maçında Fenerbahçe Opet, Slovenya'nın Calcit ekibini konuk edecek.(İstanbul/18.00)5- Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Bayern Münih'e konuk olacağı maç öncesi son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık şekilde yapacak.(İstanbul/12.00)6- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Bayern Münih maçı öncesi Münih Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.(Münih/20.00)7- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, Darüşşafaka Lassa, Fransa'nın Cholet Basket ekibini konuk edecek.(İstanbul/20.00)