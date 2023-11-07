Türkiye 'sakız' üretim üssü olacak

Türkiye, ABD'li Mondelez International'in sakız üssü haline geliyor. ABD, Kanada ve Avrupa'daki operasyonlarını satarak sonlandıran Mondelez International dünyaya sakız ihracatını Türkiye üzerinden gerçekleştirecek. Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Türkiye'ye son beş yılda 115 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek "Mondelez ABD, Kanada ve AB ülkelerinde sakız işinden çıktı. Oradaki fabrikalarda çikolata ve bisküvi üretimine odaklanacak. Sakız üretimi ise Çayırova'daki tesisimizde gerçekleştirilecek. Çayırova dünyanın en büyük sakız fabrikası. Yıllık 85 bin ton üretim kapasitesine sahip. Avrupa ve ABD'nin sakızını da biz göndereceğiz. Şu an sakız ihracatının yüzde 50'sini Çin'e gerçekleştiriyoruz. İkinci sırada ise Latin ülkeleri geliyor" dedi. Mondelez'in yönetim merkezini de Türkiye'ye kaydırdığına dikkat çeken Karagöz, Çayırova fabrikasının Mondelez'in sakız üssü haline geldiğini söyledi.

ÜRETİM PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNDÜ



Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre; Türkiye sakız pazarı hakkında da bilgi veren Karagöz "Türkiye yıllık 200 milyon dolarlık bir pazar. Yüzde 50 pazar payıyla lider durumundayız. Bunun yüzde 27'si Falım markasına ait. Pandemide sakız satışları yüzde 10-15 düşmüştü. Sakızı genelde yemekten sonra çiğniyoruz. Ağzımızı ve nefesimizi temizlesin diye. Pandemide insanlar ofise gitmeyince öğle yemeğine çıkmamaya başladı. Dolayısıyla satışlarda azalma oldu. Pandeminin ardından satışlar yeniden yükselişe geçti. Bu yıl pandemi öncesine göre yüzde 10 büyüme bekliyoruz" dedi.

BAYRAMDA 14 BİN TON ŞEKER SATIYORUZ



Türkiye'de sadece sakız üretimi yapmadıklarını, Gebze OSB'de yer alan fabrikada şekerleme ve kruvasan üretimi geçekleştirdiklerini dile getiren İhsan Karagöz "185 markamız var. Türkiye'de satılmayan ama dünyaya ihraç ettiğimiz markalar var. Senede 40 bin ton jelibon benzeri ürün üretip ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelere ihracat yapıyoruz. Kruvasanda yüzde 55 pazar payıyla açık ara lideriz. Bu sektör 20 yılın en fazla büyüyecek 5 kategoriden bir olarak gösteriliyor. Bu alanda büyümeye devam edeceğiz. İki bayramda 14 bin ton şeker satışı yapıyoruz. 14 bölge müdürlüğü, 500 araç ile 75 bin noktaya her hafta en az bir defa teslimat gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"KADINLAR DAHA ÇOK SAKIZ ÇİĞNER" ALGISI YANLIŞ



Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Türkiye'de erkeklerin de kadınlar kadar sakız çiğnediğine dikkat çekerek "Kadınlar sakız çiğner algısı yanlış. Türkiye'de sakız çiğneme oranı yarı yarıya. Avrupa'da ise daha çok kadınlar sakız çiğniyor" dedi.

KİLOSU 500 AVRO



Sakız üretimi Akdeniz ülkelerinde yapılıyor. Üretimde İspanya, İtalya ve Yunanistan öne çıkarken, Türkiye'de ise Sakız Adası ve Çeşme ile sınırlı. Yunanistan'da üretim 130 bin ton iken Türkiye'de bin tonu bile bulmuyor. 10 yıllık bir sakız ağacından yılda 250 gram sakız reçinesi alınıyor. Kilosu ise 500 avrodan alıcı buluyor.

HER YIL 500 AĞAÇ



Falım, Tohum Derneği iş birliği ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ve Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi desteğiyle "Falım'la Yeşeren Sakız Ağaçları Projesi"ni hayata geçirdi. 2023 yılının Ocak ayında başlatılan projeyle bugüne kadar Çeşme'de 500 fidan dikildi ve aynı zamanda damla sakızı yetiştiriciliği, bakımı, sulama, sakız üretimi ve hasat edilmesi, doğa dostu tarım, iklim değişikliği gibi konularda eğitimler verildi.

Mondelez International Türkiye Genel Müdürü Karagöz, firma olarak bugüne kadar binden fazla sakız ağacını Türkiye'ye kazandırdıklarını belirterek "Adını verdiği Sakız Adası ile Çeşme yöresinde doğal olarak yetişen ve reçinesinden yararlanılan ekonomik değeri yüksek, endemik bir bitki türü olan, aynı zamanda 'altın damlayan ağaç' olarak da anılan sakız ağacı, ekonomik değeri ve doğaya katkısının yanı sıra topraklarımızın ve kültürümüzün bir mirası. Bu noktada ülkemizde sakız üretimini arttırarak, yöre ve ülke ekonomisine de gelir sağlayarak, bu konuda kalıcı çözüm üreteceğiz. Bundan böyle her yıl 500 ağaç dikeceğiz" dedi.