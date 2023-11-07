'Özgür Özel kazanırsa bırakırım' demişti, Barış Yarkadaş gazeteciliği bıraktı

CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin yeni genel başkanının belli olacağı kurultay öncesinde yaptığı açıklamada, "Özgür Özel kazanırsa ben mesleği bırakırım. Vallahi bırakırım." demişti.

Yarkadaş: Aktif gazeteciliği bırakıyorum

Özel'in Kılıçdaroğlu'nun önünde ipi göğüslemesi sonrası TV 100 canlı yayınında açıklama yapan Yarkadaş, "Benim gazetecilik dışında hiçbir gelirim yok. Aktif gazeteciliği bırakıyorum. Artık haber yazmayacağım." dedi.

Yeni mesleğini açıkladı

Yarkadaş, kariyerine 'siyaset yorumcusu' olarak devam edeceğini söyledi.

"29 milyon insan videoyu izlemişse ben bunu unutturmam"

Yarkadaş'ın konuya ilişkin sözleri şöyle:

"Bir bilgisayar programcısı arkadaşım oturmuş araştırmış bu video ne kadar izlendi diye. Tam 29 milyon kişi tarafından bu video izlenmiş.

Twitter'da sadece 'istifa et' diyenler yok çok sayıda, 'istifa etme, biz seni seviyoruz' diyenler de var.

Özel kazandıktan sonra bu video dolaşıma sokuldu. Uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum. Benim gazetecilik dışında hiçbir gelirim yok.

Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Türkiye'nin merak ettiği soruya yanıt veriyorum. Bugün 23.49 itibarıyla sizlerin huzurunda sizlere verdiğim üzere karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum. 29 milyon insan videoyu izlemişse ben bunu unutturmam."