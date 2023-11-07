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Al daireyi ver tarlayı: Nakit bulamayan 'takas'a başladı

Banka kredisine erişemeyen tüketiciler çareyi takasta buldu. Emlak sitelerinde binlerce konut, otomobil, arsa, tarla ve iş yeri takas kabul ederken, İstanbul'da 101 milyon TL değerinde bir köşk, Beylikdüzü'nde 70 milyon liraya 13 daire, İstanbul'da gayrimenkul, dükkan ve araç takasına açık.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 08:35, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 08:41
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Al daireyi ver tarlayı: Nakit bulamayan 'takas'a başladı

Dünya'dan Hamide Hangül'ün haberine göre; Konut kredisi faizlerinin yüzde 40'ları aşması ve kredi musluklarının özel bankalarda 3 milyon lirayı çok aşmaması takas yöntemini harekete geçirdi. Finansmana erişim zorluğu karşısında ellerindeki mülkleri satamayan kişiler, konut, arsa, tarla, otomobil, hatta iş yerlerini değiş tokuş ediyor.

Emlak sitelerinde binlerce konut, otomobil, arsa, tarla, iş yeri takasa çıkmış durumda. Satışa çıkan ve takas kabul edilen mülkler arasında lüks villalar, fabrikalar, tarlalar, çiftlik evleri, hatlı ticari taksi ve taksi durağı da bulunuyor.

Kira getirili konutlar takasta

İstanbul, gayrimenkul ve otomobil takasında öne çıkarken, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Balıkesir gibi çok sayıdaki şehirde de takas ilanları dikkat çekiyor. Konut takasında fiyatlar 1 milyon TL ile 70 milyon TL arasında değişirken, emlak ilanlarında oturumluk ve yatırımlık kira getirili daireler; dükkan, arsa, tarla ve araç karşılığında takasa açık durumda.

Emlak platformlarında dikkat çeken ilanlar arasında, 3 milyon TL değerinde taksi durağı, İstanbul Ataşehir'de 13,5 milyon TL'ye 3+1 daire, Pendik'te 4+1 dubleks, Başakşehir'de 9 milyon TL'lik 4+1 daire, konut ve araç takasına açık olarak yer alıyor.

Lüks villa karşılığında daire ve otomobil

Lüks mülkler de takas kabul eden gayrimenkullerden. Üsküdar'da 101 milyon TL değerinde Boğaz manzaralı tripleks köşk, İstanbul Anadolu Yakası veya Bodrum'da gayrimenkul veya lüks araçla takasa açık durumda.

Yine Antalya'da 23 milyon liraya 4+1 havuzlu lüks villa, Nişantaşı'nda 44 milyon liraya havuzlu lüks daire, Beylikdüzü'nde 32 milyon liraya ikiz villa, İzmir'de 12 milyon liraya villa, Yalova'da 15,5 milyon liraya çiftlik, Şile'de 11 milyon liraya villa, Bahçelivler'de 11 milyon liraya 5+2 dubleks, daire, arsa ve araç takası kabul eden mülklerden. Yine Beylikdüzü'nde site içinde 70 milyon lira değerinde 13 daire, İstanbul'da ofis, dükkan, imarlı arsa karşılığında takas kabulüyle ilana çıkmış durumda.

Barter yeniden hareketlendi

DÜNYA'ya görüş veren ve isim vermeyen bir sektör temsilcisi, konut satışlarının yavaşladığı ortamda barterin yeniden hareketlendiğinin altını çizdi. Sadece tüketicilerin değil, farklı şehirlerden müteahhitlerin de kendi aralarında barter yapabildiğine işaret eden sektör temsilcileri, "Mesela birinin Ankara'da, bir diğer müteahhidin İstanbul'da dairesi varsa, takas yöntemiyle şanslarını şehir değiştirerek denemek istiyor.

Yine barterla inşaat malzemesi değiş tokuşu durmuştu. Şimdi tekrar gündeme geldi" diye konuştu. Bir başka sektör yetkilisi ise galeriden otomobil satın almak isteyen bazı araç sahiplerinin, eski aracın üzerine tarla ve dolar bazında vade önerdiği, satış için karşılıklı fiyat araştırması sonrasında satışın gerçekletiğine işaret ediyor.

Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, son 10 gündür gayrimenkul sektöründe takasın hareketlendiğini söyledi. Kredi çekemeyen ancak yerini satmak isteyen mülk sahiplerinin, karşılıklı gayrimenkul değiş tokuşu için masaya oturmaya başladığını söyleyen Demir, "Mesela 400 metrekarelik 30 milyon TL değerindeki bir dükkan almak için, 100 metrekarelik 10 milyon TL'lik dükkan, üzerine otomobil takası için mülk sahipleri karşılıklı görüşüyor. Kalan tutarı, elinde dövizi ya da TL'si varsa 4 taksitte vade yapıyor" dedi.

Finansman aracı görülüyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Komite başkanı ve Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucusu Hakan Akdoğan, konutta kredi muslukları sıkılaşınca, mülk sahiplerinin de takasa yöneldiğini söyledi. Akdoğan, "Piyasanın yavaşladığı, nakit akışının yavaşladığı dönemde takaslar ön plana çıkıyor. Araç takası olabiliyor, arsası vardır ya da konuta ihtiyacı varsa, arsasının, tarlasını verip konut almak isteyenler oluyor. Takas sonrası kalanı, 3-12 ay taksitlendirme yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tavuk çiftliği de mısır fabrikası da takasa açık

Emlak sitelerindeki ilanlardan yapılan belirlemelere göre, Bolu'da 25 milyon TL değerinde tavuk çiftliği, İstanbul'da ev, dükkan, araç takasına açık. Yine Ankara'da 140 milyon TL değerinde fabrika, Akçakale'de 50 milyonluk mısır fabrikası, Konya'da 24 milyon TL'ye 4 katlı mağaza, ana cadde üzeri arsa, daire ve araç takasına açık durumda.

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