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Askerlik hizmeti ile birlikte 25 yılı dolduran emekli olabilir mi?

Askerlik süresi borçlanılarak hizmet kazanılan süre olmaktadır ve hizmet, hizmet tamamlama, ikramiye, intibak vb. gibi sosyal güvenlik işlemlerinde değerlendirilen bir süredir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 14:00, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 13:24
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Askerlik hizmeti ile birlikte 25 yılı dolduran emekli olabilir mi?

Soru : İyi günler Sayın Memurlar.net editörleri. Öncelikle böyle bir hizmeti sunduğunuz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. Sayın Editör, 1996-1998 yılları arası uzun dönem askerlik yaptım. 18 ay (540 gün). Askerlik sonrası ise özel sektörde çalıştım. 15.06.1998-01.09.1998 arası (76 gün) Sonrasında ise 19.07.2000 yılında memur olarak atandım ve halen günümüz itibari ile görev yapmaktayım. Askerlik borçlanmamı 2003 yılında yaptım. E-DEVLET'te sigorta primim olarak askerlik borçlanmam gözükmemekte ama verilerin girildiği HİTAP hizmet bölümde 29 yıl 11 ay ... gibi bir hizmet sürem gözükmekte ve askerlik borçlanan süre olarak gözükmektedir. Hizmet birleştirmesini yaptım. Toplam primim 8446 gün olarak E devlette gözükmektedir. Anlamadığım husus ise 24 yıl, 11 ay hizmetime karşılık prim günlerimin 8970 gün olması gerekmez mi? Prim günlerim E-DEVLET'te 8446 gün olarak gözükse bile askerlik dahil 25 hizmet yılımı tamamlarsam EYT kapsamında emekli olabilir miyim veya en kısa zamanda ne zaman emeklilik başvurusunda bulunabilirim? Bu konuda bilgilendirebilirseniz çok memnun olurum.
Saygılarımla.

Detaylar/Değerlendirmeler;

EYT olarak bilinen Kanuna göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışılan süreye bakılmaksızın SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmaları olanlar hakkında sadece yaş hariç, ancak hizmet sürelerini tamamlamaları şartıyla emeklilik kazanımları sağlanmıştır.
5434 sayılı Kanuna göre işlem yapılacak olanlar da 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri olanlardır.
Askerlik süresi borçlanılmak şartıyla hizmet süresine eklenen bir işlemdir. Şayet borçlanılmazsa sadece memurun intibak işleminde kullanılan bir süre olmaktadır.
8 Eylül 1999 tarihinden öne çalışmaları olan 5434 e tabi erkek memurların emeklilik şartları mutlaka 25 hizmet yılının tamamlanması ile mümkün olur.
25 yıl hizmetin içerisinde işçi, esnaf, borçlanılan süreler dahil edilir.
Sonuç bağlamında borçlanılan askerlik süresi 25 yıl hizmetin tamamlanmasına katkı sağlar.
Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz;
8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmalarınızın olduğunu belirttiğinizden siz EYT kapsamında olmaktasınız. Dolayısıyla yaş hariç borçlanma yaptığınız askerlik süreniz ile birlikte 25 yıl hizmetinizin (9000 gün) olması şartıyla istediğiniz tarihte emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.
Ayrıca, askerlik süresini borçlanmış iseniz SGK nun programlarında bu süreyi borçlandığınıza dair bilgilerin görünmesi gerekir ve buna göre de hizmet toplamınızın belirtilmiş olması gerekir. Şayet böyle bir bilgi yoksa tavsiyemiz Kurumunuza ve Kurumunuzca da SGK ile irtibata geçmesi olacaktır.

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