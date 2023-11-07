AK Parti MKYK toplanıyor

Bu konunun da MKYK toplantısında ele alınması öngörülüyor.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının gündeminde bir aydır devam eden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve yerel seçim çalışmaları yer alacak.

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