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5 bin TL'lik emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

5000 TL'lik emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı henüz açıklanmadı ancak kasım ayının ilk 15 günü içerisinde hesaplara yatacağı belirtiliyor. Emekli ikramiyesi çalışan emeklilere verilmezken, dul ve yetim maaşı alanlar kısmi olarak yatırılacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 09:15, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 09:19
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5 bin TL'lik emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'dan önce hesaplara yatacağını açıkladı. Emekli ikramiyesi kararının açıklanmasının ardından merak edilen konulardan biri de çalışan emekliler ve dul ve yetim maaşı alanlar 5000 TL emekli ikramiyesi alacak mı oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini bildirdi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" diye cevapladı.

Çalışan emekliler yararlanamayacak

Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesi kimlere verilecek açıkladı. Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini duyurdu.

"Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum."

Dul ve yetim maaşı alanlar faydalanacak mı?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.

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