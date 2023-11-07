Netanyahu'dan işgal sinyali Gazze'de can kaybı 10 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 2. ayına girdi. 7 Ekim'den bu yana 10 binden fazla Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

GAZZE'Yİ İŞGAL SİNYALİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bir kez daha "Hamas rehineleri bırakmadan ateşkes olmayacak" dedi.

ABC kanalına konuşan Netanyahu, savaş bittikten sonra Gazze'yi kimin yöneteceği sorusunu yanıtladı. İsrail Başbakanı, "İsrail'in belirsiz bir süre için Gazze'deki genel güvenlik sorumluluğunu üstleneceğini düşünüyorum çünkü güvenliğin bizde olmadığında neler yaşandığını gördük" ifadeleriyle yanıtladı.

İsrail 1967 yılında Gazze Şeridi'ni işgal etmişti. İsrail ordusu 2005 yılına kadar Gazze'de kontrol sahibiydi. Tel Aviv yönetimi 2005 yılında Gazze'den çekilme kararı almıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ABD yönetiminin, "genel ateşkesin şu aşamada uygun olmadığı" görüşünü sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusu, dün de Şifa Hastanesi'nin bir yerleşkesini vurdu. İnsansız hava araçlarıyla güneş enerjisi sitemi hedef alındı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Şifa Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin "Bildiğim kadarıyla Şifa Hastanesi'nin güneş panellerine saldırmadık" dedi.

Ancak Hamas'ın sivil altyapıların enerji kaynaklarını kullandığını öne süren Sözcü, "Bunu ortadan kaldıracağız" açıklamasını yaptı.

İsrail ordusunun Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi ve Göz Hastanesini de bombaladığı belirtilmişti.

İSRAİL ORDUSU: KUŞATMA TAMAM

İsrail ordusu Gazze'deki kara operasyonunun ilk aşaması olan Kuzey Gazze'nin çevrilerek izole edilmesinin tamamlandığını duyurdu.

İsrail ordusu Gazze Nehri'nin hemen üzerinden bölgeye girerek 400 bin insanın kaldığı Gazze şehrini ve kuzeyini abluka altına aldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise Gazze'deki kara operasyonlarının ek planlarını onayladığını duyurdu.

Ayrıca, Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın sığınaklarda saklandığını öne sürdü.

İsrail'in hava bombardımanı gece de devam etti. Birçok bölgeden işaret fişeklerinin yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı. O anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Ordu açıklamasında yapılan her saldırıya karşılık verileceğini ifade edildi. Diğer yandan Yemen'deki Husiler de İsrail'e ait kritik hedefleri vurdu.

İran destekli Husiler bu saldırılarda insansız hava araçlarını kullandı. Husilerden yapılan açıklamada, "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları durana kadar askeri operasyonlar sürecek" denildi.

Filistin Kızılayı'nın başındaki isim Dr. Yunus el-Hatib ise insani duruma ilişkin konuştu.

İsrail'i ambulans, hastane ve sivillerin bulunduğu sığınaklara saldırmakla suçladı.

Hatib, kalıcı ateşkesin önemini vurgularken, insani yardımların da artırılması yönünde çağrı yaptı. Gazze'deki yaralıların bölgeden çıkarılması gerektiğini belirtti.

BM'DEN YENİ KARAR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de İsrail'in saldırılarında "her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü" belirterek, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE GAZZE İÇİN YİNE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 7 Ekim'den bu yana 6. kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yine anlaşmaya varamadı.

STOLTENBERG: İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart." ifadesini kullandı.