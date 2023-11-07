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Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terörist yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ, PKK ve DEAŞ'a mensup 7 terörist gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 10:02, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 10:03
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terörist yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerden 4'ünün FETÖ, 2'sinin PKK, birinin de DEAŞ üyesi olduğu için arandığı belirlendi.

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