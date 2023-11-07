İki kardeşten biri kardeşinin diğeri ise eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kapalı (laparoskopik) yöntemle eş zamanlı yapılan iki operasyonda, böbrek yetmezliği bulunan Mehmet Erdal (44), kız kardeşi Gökçen Erdal'ın (37), Kadir Kadiroğlu (43) ise eşi Halime Kadiroğlu'nun (40) bağışladığı böbreklerle hayata tutundu.

Operasyon sonrasında bir hafta hastanede tedavi gören Erdal ile Kadiroğlu, son kontrollerin ardından sağlık şekilde taburcu edildi.

Akdeniz Üniversitesi (AKDÜ) Tıp Fakültesinde organ nakli cerrahisi eğitimini başarıyla tamamlayan Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Birim Sorumlusu Opr. Dr. Serdar Geylan'a ilk nakil operasyonunda AKDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi de eşlik etti.

Geylan, "Bu vakalar bizim hastanemiz için bir ilkti. Emeği geçen ekibimizin çalışanlarına, bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Ayar da Bursa Şehir Hastanesinin organ nakli ruhsatı almasının 10'uncu ayında canlıdan canlıya nakillere başladıklarını bildirdi.

Ayar, hastanenin bu alanda Güney Marmara ve Türkiye'de ileri bir konuma geleceğini belirtti.

Gökçen Erdal, ağabeyinin uzun süren şeker hastalığının bulunduğunu, bir yıl önce iki böbreğinin tamamen fonksiyonlarını yitirdiğini aktardı.

Evde sürdürdüğü diyalizde çok acı çektiği için organ nakline sıcak baktıklarını kaydeden Erdal, şöyle devam etti:

"Verici olarak tabii tereddütlerim vardı. Çünkü bu durumda toplumun da bilinçsiz olduğunu düşünüyorum. İki böbreğimiz var, birinin alınması halinde hayatımın nasıl olacağı her zaman soru işareti olmuştu ama doktorlarımızın bilinçli anlatımı sayesinde ben kişinin tek böbrek ile hayatına kaldığı yerden devam edebileceğini öğrendim ve ağabeyime böbreğimi verirken asla tereddüt etmedim. Bu vesile ile herkese teşekkür ediyorum. Kendilerine her zaman minnettarlık duyacağız. Ağabeyimi sağlığına kavuşturdukları için hayatımıza kaldığımız yerden tekrar sağlıkla başladığımız için çok mutluyum."

Mehmet Erdal ise Doç. Dr. Yavuz Ayar sayesinde hemodiyalize girmeye başladığını, organ nakli sürecinde hem kız kardeşinin hem de annesinin böbreklerinin uyduğunu ancak kardeşinin değerlerinin daha uygun olduğunu belirtti.

Hastanede bir misafir, bir bebek gibi kendileriyle ilgilenildiğini vurgulayan Erdal, "Böyle ilgiyi beş yıldızlı otelde bulamazdım. Sağ olsun kız kardeşim bana böbreğini verdi. Cuma günü ameliyat oldum. bir haftanın ardından taburcu oluyorum. Tüm vatandaşlarımızdan böbrek bağışında bulunmalarını istiyorum. Herkes bu konuda çok özverili olsun. Geçtiğimiz hafta doğum günümdü. Burada kutladık ama bundan sonra doğum günüm bugün taburcu olduğum gün. Bundan sonra bu tarihte kutlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kadir Kadiroğlu, 9 yıl süren böbrek yetmezliğinden eşinin bağışıyla kurtulduğu bilgisini vererek, "Eşimle 20 yıllık evliyiz. Sağ olsun böbreğini bana vermeyi kabul etti. Şu an yeniden doğmuş gibiyim." açıklamasını yaptı.

Halime Kadiroğlu da organ naklinin önemini başlarına gelince kavradıklarına değinerek, "Doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm çalışanlar çok ilgiliydi. Herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesine yer verdi.