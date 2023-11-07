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Polisleri taşıyan otobüs denize düşmekten son anda kurtuldu

Sarıyer'deki Çin Konsolosluğu önünde görevli yaklaşık 20 çevik kuvvet polisini taşıyan servis otobüsü, yokuş aşağı kayarak park halindeki cipe, ardından da ağaca çarptı. Otobüs, şoförün son anda yaptığı manevra sayesinde denize düşmedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 10:49, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 10:51
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Polisleri taşıyan otobüs denize düşmekten son anda kurtuldu

İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 20 polisin içinde olduğu servis otobüsünün freni, Çin Konsolosluğu'nun önünden hareket ettikten kısa süre sonra tutmadı.

Şoförün hakimiyetini kaybettiği otobüs yokuş aşağı kaydı. Otobüs önce, sahil kenarında bulunan park halindeki cipe ardından da kaldırımdaki ağaca çarptı. Servis otobüsü şoförün manevrasıyla kaldırımda durabildi.

Kazada 2 polis yaralandı

Kazada otobüsteki 2 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı polisleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı.

Kazanın görgü tanığı Yakup Erdür, "Burada oturuyordum, yukardan aşağı doğru geldi. Duran cipe vurduktan sonra ağacı söküyor. Ağaç olmasa polis otosu direkt aşağıda, suyun içindeydi. Allah'tan şoförün çevikliği ve ağacın orada olması kurtardı. Ağaç tekerin altında kalınca arabayı durdurdu. Orada o arabanın olması da mucize yani, orada olmasa direkt aşağı uçardı" dedi.

Ekiplerin, kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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