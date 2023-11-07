Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçe ve kesin hesabı, Kalkınma Ajansları Denetim Raporu (Ahiler, Batı Akdeniz, Bursa Eskişehir, Bilecik, Dicle, Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu) ele alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.