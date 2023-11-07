Bahçeli'den Özgür Özel'e 'Demirtaş'a selam' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayında sarf ettiği "Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim" sözleri hakkında konuşan Bahçeli, "Bu itirafı gecikmiş beyhude itiraftır" dedi.

Kurultay'da Selahattin Demirtaş'a selam gönderilmesine tepki gösteren Bahçeli, "Üzücü olan, Atatürk'ün kurduğu partinin kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Selam Allah'ın selamı ancak teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Terörist Demirtaş'a selam gönderilmesi PKK'ya selam göndermektir, bölücülüğü selamlamaktır. İlk tuğla yanlış konulmuş ilk düğme yanlış iliklenmiştir " açıklamasını yaptı.

Batı'ya İsrail tepkisi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına Batı'nın sessiz kalmasına tepki gösteren Bahçeli, "Sözde medeni ülkeler yıkım karşısında üç maymunu oynamaktadır. Küresel vicdan buzlu ve sislidir. Önü alınamayan kalabalıklar israil saldırılarını protesto etmektedir. Buna rağmen Gazze havadan ve karadan abluka altındadır. Sivillerin kampları bombalanmaktadır. Çocuk parkları bombalanmaktadır. Silahlar derhal susmalı, ateşkes sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Barış için her geçen gün geç kalındığını ifade eden Bahçeli, "Barış için yarın bile geçtir. Daha fazla çocuk hayattan koparılmamalıdır. Sayın cumhurbaşkanımız sabırlı, haktan ve hakikatten adımları karşılık bulmalı ve desteklenmeli" açıklamasını yaptı.