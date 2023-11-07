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Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon yasası' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesinin iptalini görüşeceği, kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin, "Biz bakanlık olarak görüşümüzü Anayasa Mahkemesine ifade ettik. Takdir Anayasa Mahkemesinin. Hep beraber sonucu göreceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 12:17, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 12:18
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Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon yasası' açıklaması

Tunç, Bilkent Otel'de düzenlenen "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İşlemleri Değerlendirme Çalıştayı"nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazeteci Tolga Şardan'ın tahliyesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Tunç, yargı önündeki bir soruşturma hakkında yorum yapılamayacağını, yargının kararlarını tarafsız ve bağımsız şekilde verdiğini belirtti.

Tutuklama ve serbest bırakma kararlarının yargının takdirinde olduğunu ifade eden Tunç, "Yargının gündeminde bu şekilde çok sayıda soruşturma var. Bu soruşturmalarda tutuklamalar da tahliyeler de gerçekleşebiliyor. Yargının verdiği kararlara saygı göstermemiz lazım. Konu yargının takdirinde olan bir husus." diye konuştu.

- "Takdir Anayasa Mahkemesinin"

Anayasa Mahkemesinin iptali istemini görüşeceği, kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen kanuna ilişkin soru üzerine de Tunç, şunları kaydetti:

"TCK'da 217/a yeni bir suç tipi olarak geçen yasama döneminde ihdas edilmişti, uygulamasına da başlandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Halk içinde endişe, korku, panik yaratmaya yönelik ya da kamu düzenini ihlal eden nitelikte bir durum söz konusuysa, bu fiilleri tespit edecek, bunun suç olup olmadığını takdir edecek olan yine bağımsız yargıdır. Bu süreçte maddeyle ilgili iptal davası açıldı Anayasa Mahkemesine. Biz Bakanlık olarak görüşümüzü Anayasa Mahkemesine ifade ettik. Takdir Anayasa Mahkemesinin. Hep beraber sonucu göreceğiz."

- "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararını bekleyeceğiz"

Bakan Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Can Atalay konusundaki mütalaasına ilişkin soru üzerine, bunun da yargının önündeki bir konu olduğunu ifade ederek, yargı kararının beklenmesini istedi.

Bu konudaki eleştirilerin sorulması üzerine Tunç, "Mahkeme kararlarıyla ilgili eleştiriler olur. Süreci hep beraber takip ettik." ifadesini kullandı.

Can Atalay'a ilişkin yargı sürecini anlatan Bakan Tunç, "Can Atalay ile ilgili verilen ihlal kararı birinci dereceye gönderildi. İlk derece mahkemesi de konunun Yargıtay'da görülmekte olduğunu gerekçe göstererek Yargıtay'ın bir değerlendirme yapması gerektiği gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararını bekleyeceğiz." diye konuştu.

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