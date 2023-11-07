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Yargıtay Savcısından "Can Atalay" mütalaası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararını vermesine ilişkin mütalaasını sundu. Mütalaada "Tahliye talebinin reddi veya kabulü konusunda takdir Yüksek Mahkemenindir." denildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 12:40, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 12:42
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Yargıtay Savcısından

Mütalaada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Can Atalay'ın 2013 yılında işlediği suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturmaya milletvekili seçilmesinden çok önce başlandığı, mahkumiyetine esas sevk ve uygulama maddelerinin TCK'nın 312'nci maddesi kapsamında kalan suça ilişkin olduğu anlaşıldığında, seçimden önce bu madde kapsamında suç işleyen milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanmayacaktır.

Anayasa'nın 14'üncü maddesi kapsamına giren suçların tahdidi olarak sayılmaması kanun koyucunun bilinçli tercihidir. Hükümlünün mahkumiyetine konu suç ve eylemleri devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardandır ve madde kapsamına girmeyeceğini düşünmek mümkün değildir.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin 28 Eylül 2023 tarihli kararı sonucu Can Atalay hakkında verdiği onama kararıyla hüküm kesinleşmiş ve infazı kabil hale gelmiştir. Sanık onama kararı sonrasında hükümlü statüsündedir ve Yüksek Daire de kararını TBMM'ye göndermiştir. Bu aşamada, Yüksek Daire temyiz incelemesi sırasında tahliye hususunda bir değerlendirme yapmış olmakla, tahliye talebinin reddi veya kabulü konusunda takdir Yüksek Daire'nindir."

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden aday olan Can Atalay, Hatay'dan milletvekili seçilmişti.

Can Atalay hakkındaki, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebi Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti.

Bunun üzerine Atalay'ın avukatları yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Bu arada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Anayasa Mahkemesi, Atalay hakkında hak ihlali kararı vermiş, ihlalin sonuçlarının giderilmesini istemişti. Karara rağmen Atalay hakkında tahliye kararı vermeyen yerel mahkeme, dosyayı Yargıtay'a göndermişti.

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