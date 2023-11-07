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Özgür Özel'den kurultay açıklaması: Kemal bey elimi kaldıracaktı, engellediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda yaşananlar ve bundan sonra atacağı adımlara ilişkin önemli mesajlar verdi. Özel "Kılıçdaroğlu elimi kaldıracaktı ama engellediler." derken Selvi Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 12:50, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 12:51
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Özgür Özel'den kurultay açıklaması: Kemal bey elimi kaldıracaktı, engellediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay gecesi yaşananlara dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Özel, kurultay sırasında Selvi Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Selvi Hanım'ın kendisine "Bunu söylemeniz doğru olmadı. 39 milletvekili belirlenirken, 'orada değildik' demeniz. Vardın biliyorum." dediğini açıklayan Özel, "Cevap vermedim. Kemal bey kalkınca Selvi hanıma dedim ki, 'Ben heyette yoktum. Oğuz Kaan Salıcı dışında kimse bilmiyordu' dedim." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU ÇEKİLMEK İSTEMİŞ

Kurultayın ikinci tura kalmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çekilmek' istediği, ancak çevresindekilerin izin vermediği iddia edilmiş; o anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

Söz konusu videoda Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen gazeteci İmambakır Üküş'ün "Çekilemezsiniz" diyerek Kılıçdaroğlu'na çıkıştığı görüldü.

"Ekrem bey'den telefon geldi, 'genel başkan elini kaldıracak gel' dedi"

Salonda neler yaşandığına da değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey etrafındakilere 'Özgür partimizin evladı, partimiz ona emanet' demiş ve salona doğru yola çıkmış. Bana Ekrem Bey'den telefon geldi, 'Genel başkan elini kaldıracak gel' dedi. Gittik, odada oturuyorum. Odada genel başkanın kurmayları vardı. Tartışma vardı, ben gelince kesildi. Genel Başkan yaklaşınca karşılamak için ayağa kalktım, 'Biz karşılayalım' dediler. 'Herhalde konuşacakları vardır' dedim. Elimi kaldırmaya gelmesini bekliyorum. Birlikte sahneye çıkacağız diye bilgilendirdiler beni. Odada İmamoğlu da var. Divan başkanının odasıymış orası.

"ELİMİ KALDIRACAKTI AMA ENGELLEDİLER"

Kemal Bey, büyük bir ekiple geldi, odanın kapısında durdular. Girmeyip, ileride bir odaya girdiler. Öyle olunca şaşırdım. Beni o odaya çağırdılar. Odada 40-50 kişi var. Genel başkanla el sıkıştım, hatır sordu. Bağrışma başladı. 'Seçimi alacağız. Bizi böyle bırakamazsın' diye. Sonra danışmanını (İmambakır Üküş'ü kastediyor) görünce Ekrem Bey'e 'Çıkıyorum' dedim. 'Haklısın' dedi. 'Partiyi bunlara bırakamazsın' gibi bir laf duyunca, baktım ki iş kötüye gidebilir. Duymamam gereken şeyler duyuyorum. İçlerinde birlikte devam etmemiz gerekecek arkadaşlar var. Kemal Bey'i göremiyordum. Kuşatmışlardı, birlikte ona doğru hamle yaptılar. El sıkıştık, çekildim. Kenarda duranlar sardı Kemal Bey'i. Devam kararı almışlar. Kemal bey elimi kaldırmak için gelmişti ama engellediler. Ben kaldırdı kabul ediyorum."

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