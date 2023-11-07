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Büyükekşi'den kararları çok tartışılan hakemlere dair açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi "Hakem atamaları konusunda stratejik bir plan konusunda, devrim niteliğinde bir adım atacağız. Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan, kulüplerimizin de sürecin parçası olduğu, MHK'da yeni bir yapılanma süreci başlatıyoruz. Kulüplerimizle iş birliği içerisinde olarak, onların karar verme mekanizmasına dahil olmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 12:56, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 13:07
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Büyükekşi'den kararları çok tartışılan hakemlere dair açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

"15 GÜNDE BİR SİZLERLE BULUŞACAĞIZ"

TFF olarak futbolun ortak sorunlarına çözüm bulmak adına yoğun bir mesai içindeyiz lakin son zamanlarda ortak problemlerimize yönelik olması gereken eleştirilerin dozu artıp odağı ve üslubu değişince ve bu eleştiriler problemlere odaklı değil, dedikodulara ve doğrudan federasyonumuza yönelik olunca bundan sonra her 15 günde bir sizlerle buluşacağız.

"TÜM SORULARIN CEVAPLARINI 2 GÜN SONRA YAZILI PAYLAŞACAĞIZ"

Bu toplantı sonunda sizden herhangi bir soru almayacağız. Tüm soruların cevaplarını 2 gün sonra yazılı olarak paylaşacağız.

"MHK'DA YENİ BİR YAPILANMA SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

Hakem atamaları konusunda stratejik bir plan konusunda, devrim niteliğinde bir adım atacağız. Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan, kulüplerimizin de sürecin parçası olduğu, MHK'da yeni bir yapılanma süreci başlatıyoruz. Kulüplerimizle iş birliği içerisinde olarak, onların karar verme mekanizmasına dahil olmasını istiyoruz.

Bu yapıda futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerimiz ile işbirliği içinde olarak, kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz.

"YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİNİ YAKIN ZAMANDA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Yakın zamanda hayata geçireceğimiz yarı otomatik ofsayt sistemi ile hem teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hem de maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde verilmesini sağlayacağız.

"TARİHİMİZDE İLK KEZ GRUPTAN LİDER ÇIKABİLİRİZ"

Milli Takımımız başarılı sonuçlar aldı ve EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa gruptan lider çıkabiliriz. FIFA dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek 38. sırada çıktık. Son dönemdeki en iyi derecemiz. Ekim ayında en çok puan toplayan ülke Türkiye oldu.

VINCENZO MONTELLA

Vincenzo Montella'nın da son iki maçta büyük bir rolü oldu. Şu anda Madrid'de Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ile görüşecek. Maçlarını takip edecek. Teknik direktörümüzün, oyuncularımızla bu derece yakın ve samimi olmasından memnuniyet duyuyoruz. Biliyorsunuz Montella İstanbul'da ikamet edecek.

KADIN MİLLİ TAKIMI

Kadın Milli Takım için gösterdiğimiz çabanın sonuçlarını alıyoruz. C Ligi'nde oynadıkları 4 maçı kazandılar. Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantilediler. Bu başarı UEFA'da haber oldu. Elazığ'da başlayan seyirci rekoru Çorum'da yeniden kırıldı.

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