Bakan Tunç: Gazze'deki çocukların ahı, çocuk katliamlarını yapanları tutacak

Tunç, Bilkent Otel'de, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen, "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İşlemleri Değerlendirme Çalıştayı"nda konuştu.

İsrail'in Gazze'de 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinliyi öldürdüğünü belirten Tunç, en az 24 bin kişinin de bu saldırılarda yaralandığını söyledi.

Ölenler arasında 1 yaşını dahi doldurmamış 500'den fazla bebek bulunduğunu aktaran Tunç, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü dile getirdi.

İsrail'in saldırılarına sessiz kalan devletler ve uluslararası kuruluşları eleştiren Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Demokrasi, insan hakları, çocuk hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik sözcüklerini dillerinden düşürmeyen uluslararası kuruluşlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor. Dünyanın gözü önünde, çoğu çocuk ve kadın binlerce masum insan, teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor. Gazze'de yalnızca çocuklar ve masumlar değil, insanlık ölüyor. Biz inanıyoruz ki o çocukların ahı, çocuk katliamlarını yapanları tutacak. Bu katliamı yapanlar, insanlığın huzurunda hesap verecekler. Buna yürekten inanıyoruz."

- "Devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 21 yılda kadın hakları ve aile hukuku alanında Anayasal düzeyde "sessiz devrim" niteliğinde birçok düzenleme yaptıklarını anlattı.

Son olarak, kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının kadına karşı işlenmesi halinde cezayı ağırlaştırıcı neden olarak kabul ettiklerini hatırlatan Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama nedeni varsayılan suçlar arasına aldık. Israrlı takip eylemini müstakil, ayrı bir suç şeklinde düzenledik. Çünkü ısrarlı takibi, kadınların özgürlüğüne saldırı olarak görüyoruz. Kamuoyunda tartışmalara neden olan ve kravat indirimi olarak anılan 'iyi hal indirimi düzenlemesini' de tekrar gözden geçirdik. Böylece failin, salt indirim almaya yönelik kılık kıyafetine özen gösterme, takım elbise giyme veya kravat takma gibi davranışlarının indirim nedeni olarak kabul edilemeyeceğini hükme bağladık. Kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi için, mağdur olan kadınların istemeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirileceğini düzenledik."

Çocuk haklarıyla ilgili düzenlemelere de değinen Tunç, çocuk yargılamalarında ihtisaslaşmanın sağlanması için gerekli adımları attıklarını, çocukların taraf olduğu ceza dosyalarındaki adli sürecin makul sürede bir an önce tamamlanması için çalışma yürütüldüğünü aktardı.

-"Suça sürüklendiği iddia edilen çocuk demek lazım"

Bir çocuk suç işlemişse bunda tüm toplumun sorumluluğunun bulunduğunu, iddianamelerde kullanılan "suça sürüklenen çocuk" ifadesini de doğru bulmadığını dile getiren Bakan Tunç, "Suça sürüklendiği iddia edilen çocuk demek lazım. Henüz daha suça sürüklendiğini bilmeden iddianamelerde suça sürüklenen çocuk şeklinde yazıyor. Sürüklenmedi belki. Hani masumiyet karinesi? Önümüzdeki süreçte bunu da gündeme almak gerekir." şeklinde konuştu.

Boşanan ailelerde çocuk teslimi işleminin daha önce icra dairelerince yürütüldüğünü hatırlatan Tunç, "Öncelikle, çocuğun manevi varlığını ve üstün yararını gözeterek, çocuk teslimini icra sisteminin dışına çıkarmak gerekmekteydi. Bu konudaki mevzuatta değişiklik yaparak çocuk teslimi işlemlerini yeniden düzenledik." dedi.

Yılmaz Tunç, uygulamayla çocukların bir eşya gibi icra konusu olmasına, yetişkinler arasındaki gerilimin ortasında kalmalarına son verdiklerini belirtti.

Halen 592 adliye çevresinde, 792 çocuk görüşme merkezinde çocuk teslimi işlemlerinin yapıldığını bildiren Bakan Tunç, uygulamanın başladığı tarihten itibaren çocuk görüşme merkezlerinde 1746 çocuk teslimi ve 17 bin 519 kişisel ilişki dosyası hazırlandığını, 19 bin 265 dosyada 124 bin 538 işlem gerçekleştirildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Tunç, tüm bu yeniliklerin temel amacının çocuğun üstün yararını korumak olduğunu vurgulayarak, bundan sonra da çocukların hayata güvenle bakmalarını sağlayacak, çocuğun üstün yararını koruyacak her çalışmanın, her projenin paydaşı olmaya hazır olduklarını kaydetti.