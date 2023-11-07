Kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 13:23, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 13:27
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit'te bir kişinin kendisini MİT görevlisi ve jandarma istihbarat personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığını belirledi.
Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.