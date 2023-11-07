Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Özbekistan'a gidecek

Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.

Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.

Bölgesel meseleler de zirvede görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.

Zirvede İsrail saldırılarının durması ve Filistin'e insani yardım da görüşülecek

Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.

Erdoğan, heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.

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