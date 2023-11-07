Direksiyon başında kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücü öldü

Ambulansa alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Erbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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