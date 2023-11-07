Edirne'de aynı aileden 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet hapis

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık B.E, tutuksuz yargılanan eşi C.E. ile maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık B.E, savunmasında suçsuz olduğunu ileri sürerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık avukatı da mevcut delillerin toplandığını, müvekkilinin maktulleri öldürmediğini savundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanık B.E'nin "Birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, eşi C.E'nin ise "yardım" ve "suç delilini gizleme, karartma ve yok etme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından sanık B.E'ye "Birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan 4 kez müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanık C.E ise beraat etti.

- Olay

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde 2022 yılı mart ayında, Anıl Güner (26), babası Mehmet Güner (55), annesi Filiz Güner (47) ile dedesi Mehmet Güner silahla vurulmuş şekilde evlerinde ölü bulunmuştu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan cinayet şüphelisi B.E, tutuklanmıştı.