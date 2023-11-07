Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerine kar yağdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 14:36, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 14:38
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentin yüksek noktalarında kar etkili oldu.
Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi kar nedeniyle beyaza büründü.
Kent ile Şavşat arasındaki tepelere de kar yağdı.
Buzlanmanın oluştuğu bölgelerde ise aralıklarla sis etkisini gösteriyor.