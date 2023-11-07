İsrail'in saldırılarında 10 bin 328 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 306 artarak 10 bin 328'e yükseldiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin 4 bin 237'sinin çocuk, 2 bin 719'unun kadın olduğu açıklandı.

Hastanelere dakikada bir yaralı, saatte ise 15 ceset geliyor. Her saat başı ortalama altı çocuk ve beş kadın öldürülüyor.

İsrail'in bombalaması ve baskınları nedeniyle Gazze nüfusunun neredeyse yüzde 70'i zorla evlerinden edildi.

İsrail bir aydır sivilleri hedef alıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıların bir ay geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı.

İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.