Şanlıurfa'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 15:52, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 15:53
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan F.A. ile A.Y'nin merkez Karaköprü ilçesinde saklandığını tespit etti.
Operasyonla yakalanan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.