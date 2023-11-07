Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sivas'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı hapis cezası kesinleşen firari yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 16:19, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 16:20
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan G.A'yı yakalamak için çalışma yaptı.
Çalışma sonucu yakalanan FETÖ hükümlüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.