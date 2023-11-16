Aylıktan Kesme Cezası Alan Memur İl Müdürü Olarak Atanabilir mi?

657 sayılı Kanunun "uygulama" başlıklı 132'nci maddesinin değişik dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar."

Kanun maddesi incelendiğinde aylıktan kesme cezası alanların 10 yıl boyunca aşağıdaki görevlere atanamayacakları görülmektedir.

? Daire Başkanı Kadrolarına.

? Daire Başkanı Kadrosunun Dengi ve Daha Üstü Kadrolara.

? Bölge Teşkilatlarının En Üst Yönetici Kadrolarına.

? İl Teşkilatlarının En Üst Yönetici Kadrolarına.

? Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Başkanlık ve Üyeliklerine.

? Vali Kadrolarına.

? Büyükelçi Kadrolarına.

Yukarıda sayılan bu görevlere bakıldığında "il müdürü" kadrosu bir kurumun il teşkilatının en üst yönetici kadrosu konumunda ise (kurumdan kuruma değişkenlik gösterebilir) aylıktan kesme cezası alan bir memurun bir kurumun il müdürü kadrosuna atanamayacağı değerlendirilmektedir.



