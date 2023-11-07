İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 32. gününde devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 32. gününde devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin Refah düzenlediği saldırılar sonucu dumanlar yükseldi.

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