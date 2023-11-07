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Eski Kayseri OSB Başkanı Nursaçan ile 6 yöneticinin zimmet davası ertelendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin, "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 18:15, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 18:33
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Eski Kayseri OSB Başkanı Nursaçan ile 6 yöneticinin zimmet davası ertelendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin, "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de görevinden uzaklaştırmıştı.

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