'İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldı'

'İsrail'e destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız'
'İsrail'e destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız'
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Hazine nakit dengesi, ekimde 82 milyar 247 milyon lira açık verdi
Hazine nakit dengesi, ekimde 82 milyar 247 milyon lira açık verdi
Emniyetten asılsız 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına karşı uyarı
Emniyetten asılsız 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına karşı uyarı
'Netanyahu'nn eylemleri, doğrudan savaş suçu ve soykırım kapsamına girer'
'Netanyahu'nn eylemleri, doğrudan savaş suçu ve soykırım kapsamına girer'
'Fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları deprem bölgesinde hiçbir şekilde kabul edilemez'
'Fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları deprem bölgesinde hiçbir şekilde kabul edilemez'
Çalışma Bakanlığından emekli aylıklarıyla ilgili açıklama
Çalışma Bakanlığından emekli aylıklarıyla ilgili açıklama
Kaymakam yediği döneri beğenmedi, hesap ödemiyorum diyerek ayrıldı
Kaymakam yediği döneri beğenmedi, hesap ödemiyorum diyerek ayrıldı
Yaya yolları ve kaldırımların tasarımı yenileniyor
Yaya yolları ve kaldırımların tasarımı yenileniyor
İyi Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı
İyi Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı
Fiyatlar değişecek: Sigortaya büyük zam geliyor
Fiyatlar değişecek: Sigortaya büyük zam geliyor
'Yavaş'ın karşısına kimi çıkarırsak çıkaralım açık ara kazanırız'
'Yavaş'ın karşısına kimi çıkarırsak çıkaralım açık ara kazanırız'
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?
Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?
Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon yasası' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon yasası' açıklaması
İnternette satılan ürünler için daha etkin denetim dönemi başlıyor
İnternette satılan ürünler için daha etkin denetim dönemi başlıyor
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına açıklama
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına açıklama
Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl işleyecek?
Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl işleyecek?
Çalışanların yüzde 41'i, ilk maaşını almadan yeni iş arıyor
Çalışanların yüzde 41'i, ilk maaşını almadan yeni iş arıyor
TBMM'nin lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykot kararı
TBMM'nin lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykot kararı
Tarım Kredi Market'in yüzde 50 indirim sözü kısa sürdü
Tarım Kredi Market'in yüzde 50 indirim sözü kısa sürdü
Al daireyi ver tarlayı: Nakit bulamayan 'takas'a başladı
Al daireyi ver tarlayı: Nakit bulamayan 'takas'a başladı
8 soruda Ev sahibi ve kiracıların yasal hakları
8 soruda Ev sahibi ve kiracıların yasal hakları
Yer'altın'da 380 milyar dolar var
Yer'altın'da 380 milyar dolar var
Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil 10 Kasım'da başlıyor
Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil 10 Kasım'da başlıyor
İsrail menşeli ürünlere boykot büyüyor
İsrail menşeli ürünlere boykot büyüyor
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasına Belediyeden açıklama
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasına Belediyeden açıklama
Devrilen araçtaki LPG tankı patladı: Anne ve çocuğu öldü
Devrilen araçtaki LPG tankı patladı: Anne ve çocuğu öldü
Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye 'görevi kötüye kullanma' davası
Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye 'görevi kötüye kullanma' davası
Merkez'den enflasyon raporu: Gıdada gerileme var
Merkez'den enflasyon raporu: Gıdada gerileme var
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldı'

-"7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldı. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle alakalı"-"Kuveyt ile olan ticaretimizi ise inşallah 5 yılda 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak iki taraf için de önemli bir hedef. Bu noktada Türkiye'nin Kuveyt'ten petrol alımını artırması, Kuveyt'in de Türkiye'den daha fazla konfeksiyon, makine, oto yedek parça, demir çelik ürünleri ve savunma projeleri gibi ürünlerden alması bu rakamı çok da uzak olmayan bir gelecekte başarmamızı sağlayacaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 18:59, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 19:15
Yazdır
'İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldı'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldı. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle alakalı." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Kuveyt'te gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Bolat, Kuveyt'e Bakanlık heyeti, Türk iş dünyasının hemen hemen bütün büyük kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile toplam 150 kişilik iş insanı ve medya mensuplarıyla birlikte geldiklerini dile getirdi.

Türk-Kuveyt Forumu'nun açılışını bu sabah gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, bu forumda iş insanları arasında görüşmeler ve heyetler arası resmi toplantılar yapıldığını anlattı.

-"Ticari ilişkilerimizi, yatırım ilişkilerimizi artırmak isteğimizi belirtmek için buraya geldik"

Yaklaşık iki yıla yakın bir süreden sonra Türkiye'den bakan ve 150 kişilik bir iş dünyası heyetiyle Kuveyt'e gelinmesinin önemine değinen Bolat, "Yeni hükümet bundan beş ay önce kurulduktan sonra bütün dünyada yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Türkiye'nin yatırım, lojistik hizmetleri, sanayi ve enerji sektörlerinde çok önemli bir üs ve bölgesel merkez olması konusunda iş dünyası bir fikir birliği içinde. ABD'den Avrupa Birliği'ne (AB), Rusya'dan Afrika ülkelerine, İslam ülkelerinden Körfez ülkelerine, Türki Cumhuriyetlerden Uzak Doğu ülkelerine varıncaya kadar yoğun bir toplantı ve görüşme trafiği içindeyiz. Bu çerçevede, Türkiye'yi ve Türkleri çok seven Kuveytli dostlarımıza da büyük heyet halinde bir gezi düzenleyip onlarla da ekonomik, ticari ilişkilerimizi, yatırım ilişkilerimizi arttırmak isteğimizi belirtmek için buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye'yle Kuveyt arasında çok uzun yıllara dayanan, tarihi, kültürel, dini, siyasi ve ekonomik açıdan mükemmel düzeyde bir ilişki olduğuna dikkati çekerek, dış politika ya da siyasette iki ülke arasında hemen hemen hiçbir zaman ciddi bir görüş ayrılığı olmadığını anımsattı.

- "Türkiye'de 427 Kuveytli firma 2 milyar dolara yakın bir yatırım yapmışlardır"

Ekonomik alanda da Kuveyt'in Türkiye'de yaptığı yatırımların ve Türk müteahhitlerinin Kuveyt'te yaptıkları yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerinin iki ülke ilişkilerinin ana omurgasını oluşturduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda Kuveyt'in Türkiye ile enerji alanında, savunma sanayi alanında da önemli iş birlikleri olmuştur. Türkiye ve Kuveyt arasında ekonomide birlikte daha çok yol alınacak alanlar var. Üçüncü ülkelerle yatırım iş birliklerinin yanı sıra hizmetler sektöründe, lojistikte, yüksek teknolojide, taşımacılıkta, ulaştırmada ve sanayi sektörlerinde ortak projeler, yatırım ortaklıkları gibi konular gündemde. Bu çerçevede bugün Türkiye'de 427 Kuveytli firma iş yapmaktadır ve 2 milyar dolara yakın bir yatırım yapmışlardır. Bizim Türk müteahhitlerimiz de Kuveyt'te yaklaşık 50 projede 9 milyar dolarlık bir altyapı, üstyapı, önemli inşaat işlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Türkiye olarak 21 yıldan bu yana iktidarda olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan genel başkanımızın başkanlığındaki tüm AK Parti hükümetleri gerek Batılı ülkelerdeki geleneksel pazarlarımızı korumak ve geliştirmek gerekse de İslam dünyası ile ve Arap dünyası ile daha yakın ekonomik, ticaret ve yatırım iş birliklerini artırma konusunda çok kararlı bir şekilde çalışmıştır. Bugün de aynı tempoda aynı hedeflerle, aynı amaçlarla çalışmaya devam etmekteyiz."

Ticaret Bakanlığı olarak İslam ülkeleriyle ilişkileri daha fazla derinleştirme, uzak ülkelerle ticareti artırma, Afrika ülkeleriyle daha ileri seviyede ekonomik entegrasyon sağlama, bunun yanında da geleneksel pazarlar olan AB, ABD gibi pazarlarda da gücü, hacmi artırma konusunda yoğun çalışmalar içinde olduklarına dikkati çeken Bolat, 20 yıl önceye kıyasla Türkiye'nin Arap ve İslam dünyası arasındaki ekonomik ilişkilerin bu noktalara geleceğinin tahmin bile edilemeyeceğini söyledi.

-"Yaklaşık 55-56 milyar dolarlık turizm geliri elde edilecek"

Türkiye'de yabancı yatırım rakamlarına değinen Bolat, "Türkiye'de şu anda 85 bin uluslararası firma doğrudan yatırım yapmıştır. Bu sayı 21 sene önce sadece 5 bindi. 21 sene önce Türkiye'ye gelen yabancı doğrudan yatırım miktarı 15 milyar dolardı toplamda. Şu anda Türkiye'ye neredeyse her yıl 14-15 milyar dolar doğrudan yatırım geliyor ve Türkiye'ye gelen uluslararası yatırımların toplamı da 285 milyar doları aşmıştır. Bunun yaklaşık beşte beri, yani 50 milyar dolara yakın olan kısmı Arap ülkelerinden ve İslam ülkelerinden gelmiştir. Bundan 20 sene önce Türkiye'ye gelen turist sayısı yılda 12 milyon kişiydi. Bu sene inşallah 55-56 milyon turist sayısıyla yılı kapatacağız. Yaklaşık 55-56 milyar dolarlık turizm geliri elde edilmiş olacak." dedi.

Gelecek dönemde Türkiye'nin artan uluslararası ilişkileri ve uluslararası yatırımcılar için önemli bir ticaret, lojistik, üretim üssü olma konusundaki çalışmalarının ve gelişmelerin Türkiye-Kuveyt ilişkilerinde de görüleceğine dikkati çeken Bolat, "Buna eminiz. Çünkü her iki tarafta da yüksek bir siyasi irade var. Her iki tarafın bakanlarında, liderlerinde bu konuda çalışma azmi, ortak anlayış ve işbirliği gayreti var." ifadelerini kullandı.

-"İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı"

Bakan Bolat, konuşmasının ardından bir basın mensubunun Türkiye'nin İsrail ve Kuveyt ile olan ticari ilişkilerine yönelik sorusu üzerine şunları kaydetti:

"7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldı. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle alakalı. Kuveyt ile olan ticaretimizi ise inşallah 5 yılda 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak iki taraf için de önemli bir hedef. Bu noktada Türkiye'nin Kuveyt'ten petrol alımını artırması, Kuveyt'in de Türkiye'den daha fazla konfeksiyon, makine, oto yedek parça, demir çelik ürünleri ve savunma projeleri gibi ürünlerden alması bu rakamı çok da uzak olmayan bir gelecekte başarmamızı sağlayacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber