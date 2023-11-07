CHP, kuruluşunun 100. yılına özel internet sitesi hazırladı

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, erken Cumhuriyet döneminde yapılan devrimlerin ve ebedi Genel Başkan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde CHP'nin kuruluşunun ele alındığı internet sitesinde, partinin dünden bugüne 100 yıllık deneyimleri, birikimleri ve gelenekleri kullanıcılara aktarılıyor.

"https://100yil.chp.org.tr/" adresinden ulaşılan internet sitesinde, Cumhuriyet'in ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile CHP'de genel başkanlık görevini yürüten İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ile 38'inci Olağan Kurultay'da CHP'nin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'e de yer verildi.

CHP 100. Yıl Hatıra Parası ve Hatıra Pulu'nun da kullanıcılara sunulduğu internet sitesinde, "Fotoğraflarla 100 Yıl" bölümü de yer alıyor.

- " 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partilerden"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, partisinin dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partilerden biri olduğunu, bundan şeref duyduklarını vurguladı.

Bankoğlu, "Büyük Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü anısına hazırladığımız bu internet sitesi, içerisindeki bilgilerle Cumhuriyet'i ve kurucu değerlerimizi var gücüyle hedef alanlara karşı, halkımızın özellikle gençlerimizin partimizi daha iyi tanımasını ve anlamasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.