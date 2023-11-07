Memur-Sen üyeleri yakalarına siyah kokart takarak İsrail'i protesto etti

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Memur-Sen'in İsrail'in başlattığı soykırıma karşı ilk günden itibaren mitingler, yürüyüşler ve basın açıklamalarıyla tepki gösterdiği anımsatıldı.

Kamuoyunun dikkatini Gazze'de yaşananlara çekmek için Türkiye'nin dört bir yanında Memur-Sen üyelerinin yakalarına "Filistin'de Soykırıma Dur De" yazılı siyah kokartlar taktığı belirtilen açıklamada, Genel Başkan Ali Yalçın'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Siyonist İsrail, Cenevre konvansiyonları başta olmak üzere uluslararası normların tümünü rafa kaldırmış, etnik temizlik, göçe zorlama, ırksal ayrımcılık ve masumlara yönelik planlı katliamlarla apartheid soykırım rejimine dönüşerek insanlığa karşı suç makinesine dönüşmüştür. Tüm Türkiye'de, bütün kamu kurumlarında kokart eylemi yapıyor, Siyonist İsrail'i lanetliyor soykırıma dur diyoruz."