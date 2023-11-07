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AFAD, Çad'daki Sudanlı mültecilere 1000 çadır gönderdi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sudan'daki iç savaş nedeniyle Çad'a sığınan ailelere 1000 çadır ulaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 20:55, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 20:56
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AFAD, Çad'daki Sudanlı mültecilere 1000 çadır gönderdi

Çad makamlarının çağrısı üzerine, Çad'da bulunan Sudanlı mültecilere dağıtılmak üzere hazırlanan 1000 AFAD çadırı, THY kargo uçağıyla Çad'ın başkenti Encemine'ye gönderildi.

Çadlı yetkililer ve Türk vatandaşlarının da katıldığı havalimanındaki törenle çadırlar, Çad makamlarına teslim edildi.

Törende, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Bölgesel Yönetim Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Adem İdris ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Çad Temsilcisi Laura Lo Castro konuşma yaptı.

Büyükelçi Kaygısız, Türkiye Cumhuriyeti'nin nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Çad Büyükelçiliğinin Çad'ın bu insani krizi yönetme çabalarını desteklemeye ve teşvik etmeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Genel Sekreter İdris ve BMMYK Çad Temsilcisi Lo Castro da Sudanlı mültecilere yardımları ve Çad'la dayanışması nedeniyle Türkiye'ye övgüde bulundu.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre Sudan'daki iç savaş nedeniyle 1,2 milyon Sudanlı çevre ülkelere geçti, yaklaşık 450 bin Sudanlı Çad'ın doğusuna sığındı.

- Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güney batısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

BM'ye göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6 milyona yakın kişi evlerinden edildi.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 29 Ekim'de Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğunda başlayan müzakerelerden ise henüz sonuç alınamadı.

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